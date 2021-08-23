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Экономика

ФАС: власти на Алтае намеренно препятствовали крупной энергетической компании

Антимонопольщики обнаружили, что управление Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов необоснованно препятствовало деятельности гарантирующего поставщика АО «Алтайэнергосбыт».

Свет. Энергия.
Свет. Энергия.
https://unsplash.com/

Как установила ФАС, в феврале регулятор принял решение сократить границы зоны деятельности этой компании за счет их увеличения у другого гарантирующего поставщика — АО «Алтайкрайэнерго». Власти собирались передать этой организации часть потребителей «Алтайэнергосбыт».

«Такие действия органа регулирования Алтайского края привели или могли привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции на рынке купли-продажи электроэнергии (мощности)», — сообщают в ФАС.

Управлению вынесли предупреждение о необходимости отменить решение и восстановить прежние границы, что и было сделано в августе.

По общему правилу, региональным органам власти запрещается принимать акты и осуществлять действия (бездействие), которые могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, напоминают в антимонопольном ведомстве.

Ранее УФАС в Алтайском крае подтвердило в суде вывод о ценовом сговоре скупщиков молока в Курьинском и Краснощековском районах в 2020 году.

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