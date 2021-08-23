Суд подтвердил устный сговор скупщиков молока на Алтае, но бизнес называет другие причины обвала цен

Управление Федеральной антимонопольной службы в Алтайском крае подтвердило в суде вывод о ценовом сговоре скупщиков молока в Курьинском и Краснощековском районах в 2020 году. Между тем, бизнес объясняет ежегодный летний обвал цен другими причинами: в регионе избыток сырого молока — в том числе из-за крупных поставок из Новосибирской области.

Производители молока грозили бойкотом

2020 год стал для владельцев частных подворий самым провальным за много лет. Закупочные цены упали настолько, что жители нескольких сел Волчихинского и Михайловского районов даже отказались сдавать молоко по таким ценам. В дальнейшем, впрочем, они передумали бойкотировать скупщиков — куда-то же надо девать молоко.

В ценах на молоко в очередной раз разбиралось краевое УФАС. Вывод ведомства, как и раньше, был однозначный: сборщики молока в Курьинском, Краснощековском и Рубцовском районах, одновременно понизив цены, заключили об этом устное соглашение.

И вот однако один из фигурантов двух разбирательств — компания «СМК» (в настоящий момент зарегистрирована в Москве) — попытался оспорить в суде выводы УФАС. Причем весьма настойчиво: по одному из дел подал жалоба в третью судебную инстанцию. Итак, как доказывали сговор.

Молоко. Михаил Хаустов

Маржа от 5 до 6 рублей с литра

В Курьинском районе молоко у населения закупали «Барнаульский молкомбинат», «Агротрейд-Катунь» и «СМК». Первый действовал, так сказать, через водителей своих автомобилей. «СМК» — через агента: фирму «Агротрейд-Катунь», которая перепродавала сырье еще и ИП Семкину.

В апреле 2020 года в районе цена молока с частных подворий снизилась с 21 до 20 рублей. Но весь апрель «Агротрейд-Катунь» перепродавал его своим партнерам по январской цене — по 25 рублей.

С 1 мая цена упала до 18 рублей. Скупщик добавил к нему 30% и перепродавал по 24 рубля, получая по 6 рублей с литра. С 16 мая цена сырого молока достигла 17 рублей, а перепродавалось оно по 22 рубля.

Получилось, что закупочная цена молока у населения с января по 16 мая снизились на 19%, а цена его перепродажи — только на 12%.

То есть «Агротрейд-Катунь» снижало закупочные цены на сырое коровье молоко не соразмерно снижению цен, установленному организациями, оказывающими услуги по дальнейшему продвижению молока до переработки, — пришли к выводам антимонопольщики.

Молоко. Дмитрий Кудрявцев

Противоречит закону

Сравнив цены у разных скупщиков, антимонопольщики выяснили: они были одинаковыми — и наиболее невыгодными для владельцев ЛПХ, и устанавливали их одновременно или с небольшим временным интервалом.

Анализ деятельности трех компаний показал: их расходы могут весьма отличаться друг от друга. Так, «БМК» самостоятельно перерабатывает молоко. «Агротрейд-Катунь» реализует его оптом. А «СМК» передает на переработку на «Краснощековский молочный комбинат».

Из решения арбитражного суда Алтайского края:

Таким образом «Барнаульский молочный комбинат», «Агротрейд-Катунь» и «СМК» находятся в разных экономических условиях, что свидетельствует о наличии у них возможности установления различных закупочных цен".

Фляги. Молоко. CC0

Как полагали в УФАС, объективных причин устанавливать и поддерживать одинаковые цены у компаний не было — значит, одни и те же цены у разных скупщиков являются результатом устной договоренности. Тем самым они нарушили закон «О защите конкуренции».

Выгодны скупщикам , но не производителям

В решении суда представитель УФАС описал, к чему приводят одинаковые цены: при отсутствии конкуренции у скупщиков нет мотивов улучшать сервис, а у частных владельцев коров нет выбора. Одинаковые закупочные цены выгодны именно скупщикам молока, решили антимонопольщики.

В суде, впрочем, «СМК» утверждало, что не может быть признанно участником ценового сговора — оно ведь само не покупает молоко у сельчан. Однако УФАС предъявило договор этой компании с агентом-скупщиком. В нем же сказано, что максимальные и минимальные цены утверждает именно «СМК», уведомляя скупщика (письменно или устно) об их изменении.

Арбитражный суд Алтайского края. altapress.ru

Еще в ходе собственного разбирательства УФАС обязало всех троих участников рынка в Курьинском районе прекратить нарушения и вести самостоятельную ценовую политику по приобретению сырого молока — исходя из своих затрат и прибыли.

И арбитраж признал, что антимонопольщики правы. Их выводы подтвердили две судебные инстанции. Аналогичное решение арбитраж вынес и по Краснощековскому району, где «фигурантами» были «СМК» и «Барнаульский молкомбинат», пор этому делу «СМК» подал кассацию.

Новый виток разбирательств

Но разбирательства УФАС ситуацию на рынке не изменили. В июне уже 2021 года ведомство вновь открыло дело о нарушении законодательства на этом рынке — сведения о падении цен поступили из 18 районов, сообщал в июне глава алтайского управления ФАС Степан Поспелов.

Молоко. Михаил Хаустов

Владельцы ЛПХ заявили о снижении цены литра молока с 26 до 17 рублей, но на сей раз обошлись без угроз бойкота. При этом в том же июне закупочные цены на молоко у сеельхозорганизаций края, по данным аналитического центра Milknews, составляли 25,2 рубля за литр.

В Алтайпищепроме, комментируя ситуацию, отметили, что цены на молоко все же немного выше, чем в прошлом году. И вновь посоветовали владельцам частных подворий создавать снабженческо-сбытовые кооперативы — чтобы концентрировать объемы сырого молока, делать его первичную обработку и реализовать на молзавод по цене первого сорта, сопоставимой с ценой для сельхозпредприятий.

Нет сговора — есть перенасыщение

Интересное объяснение резкому снижению цен летом выдвинули эксперты рынка сайту Milknews. Они предположили, что ценового сговора на Алтае нет — но зато есть переизбыток молока в этот период.

Молоко. Производство Олег Богданов

Кроме больших объемов молока из хозяйств населения, на перерабатывающие заводы края поступает сырье из соседнего региона — Новосибирской области. И это тоже существенные объемы: около 1 тыс. тонн в сутки — так почти нет своей переработки, объяснил сайту Milknews директор «МолСиб» Игорь Елисеенко.