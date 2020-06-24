Резать, доить, митинговать. Пять вариантов, что делать с обесценившимся молоком и коровами держателям ЛПХ на Алтае

С конца апреля в Алтайском крае начали снижаться цены на сырое молоко. Учитывая высокую сезонность молочного производства, ситуация, казалось бы, вполне привычная. Так происходило из года в год. Особенность лишь в том, что нынешний обвал оказался слишком глубоким, а последствия всего происходящего сложно прогнозируемые. Altapress.ru проанализировал имеющуюся информацию и составил пять возможных вариантов дальнейших действий держателей ЛПХ.

Сценарий № 1. Устраивать митинги

В середине мая по этому сценарию уже пошли жители пяти сел Михайловского района и трех Волчихинского. На сходах они договорились не сдавать молоко закупщикам, а если будет совсем плохо — выливать его в канаву. О своем решении люди в ультимативной форме сообщили в видеообращении, разлетевшемся по соцсетям.

Отклик «товарищей по несчастью» оказался большим, а вот результат, честно сказать, не очень. Цена на молоко вверх даже не дернулась.

Алексей Кобяков , депутат Тугозвоновского сельсовета , Шипуновсикй район. Фото: altapress.ru.

Алексей Кобяков, депутат Тугозвоновского сельсовета из Шипуновского района, подобные акции протеста полностью поддерживает. Восемь лет назад с его подачи на федеральном канале вышла программа «Момент истины», посвященная катастрофически низким ценам на молоко на Алтае. В ней о своих несчастьях люди рассказывали без прикрас.

Депутат утверждает, что эффект тогда был — цена на молоко поднялась с 5 до 14 рублей за литр. Правда, главному заводиле пришлось несладко — на него спустили всех собак.

Сейчас Алексей Кобяков светиться сильно не хочет, но люди просят вновь взяться за старое. Если цена на молоко и дальше продолжит пике, он готов вместе с селянами записать видеообращение в Генеральную прокуратуру с требованием проверить действия УФАС.

Молоко. Ирина Пергаева

По его словам, присоединиться уже готовы жители Краснощековского, Поспелихинского, Шипуновского и других районов.

Сценарий № 2. Не сдавать молоко , резать скот

Выливать молоко в канаву Алексей Кобяков не призывает, а вот попридержать и не сдавать по бросовым ценам — да. По его словам, срок у такой молочной забастовки может быть три-четыре дня или неделя. Чем больше круг забастовщиков, тем больше эффект, полагает сельский депутат.

Высвобождающееся молоко он предлагает пускать на производство собственного творога, сметаны и сливочного масла (к счастью, сепараторы в селах есть почти в каждом доме). Или отпаивать им телят и поросят.

«Городские люди с трудом представляют, что такое жизнь на селе, — рассказал Алексей Кобяков. — Я много раз видел, как мамы с детьми заходили в сельский магазин и не могли там ничего купить, потому что денег не хватает на элементарное. А потом они идут и плачут».

Коровы. Животноводство. СС0

Будут ли после провального сезона держатели личных подсобных хозяйств избавляться от скота, станет понятно ближе к осени, считает депутат. И добавляет: люди пока держатся.

Алексей Кобяков,

депутат Тугозвоновского сельсовета из Шипуновского района:

У нас в селе есть парень, живет один. В прошлом году купил две коровы, стельную телку, чтоб заниматься хозяйством. Цена на молоко даже летом держалась 21−21,5 рубля за литр. Дела у него шли хорошо. Сейчас поник и спрашивает: «А что делать-то?!»

К несчастью, арифметика складывается явно не в пользу ЛПХ. Не исключено, что на фоне засухи могут подорожать корма. Тюк сена — от 700 рублей и выше. А на зимовку одной коровы их надо с десяток. Считай, уже 7 тыс. рублей. Плюс расходы на прививки и услуги выпаса.

Пастух. Ирина Пергаева

Алексей Кобяков полагает, что при нынешних ценах в 15 рублей за литр молока на покупку сена держатели ЛПХ могут и не заработать.

То, что количество скота в личных подсобных хозяйствах может убавиться, считает и руководитель предприятия «Рикон» в Калманском районе Олег Махнаков. В 2008 году он одним из первых на Алтае начал развивать молочную кооперацию.

Предприниматель полагает, что держателей ЛПХ условно можно поделить на две группы. В первую входят те, кто держит скот и сдает лишь излишки молока, во вторую — кто делает личное подсобное хозяйство главным источником заработка и выстраивает как бизнес.

Коровы. Животноводство. СС0

По мнению Олега Махнакова, со временем первых будет становиться все меньше. Вторые при условии господдержки начнут выходить на более высокий качественный уровень.

Сценарий № 3. Развивать собственную переработку

Людмилу Загребину из Первомайского района можно отнести к бизнесменам-ЛПХшникам. Животноводством на своем подворье она занимается восемь лет, были у нее и свиньи, и коровы. В какой-то момент поголовье КРС настолько разрослось, что излишков молока стало слишком много.

Людмила начала делать сметану и творог. Ездила из Баюновских Ключей в Барнаул все продавать, но прибыли это особо не приносило. Три года назад она перешла на выпуск сыров.

Корова. Животноводство. СС0

Запуск сыродельного цеха оказался делом затратным: 200 тыс. рублей пришлось потратить на холодильную камеру, 100 тыс. — на покупку котла, еще 100 тыс. — на ремонт помещения. И это только по приблизительным подсчетам.

Сейчас бизнесвумен из села выпускает несколько видов сыров по типу адыгейского (450 рублей за килограмм). Есть и более выдержанный продукт (700 рублей за килограмм), который созревает несколько месяцев.

Дважды в неделю Людмила сама отправляется в Барнаул на продажи. Спрос на сыры и натуральное молоко остается стабильным. Если пересчитывать стоимость готовой продукции на сырье, молоко у Загребиной выходит по 60 рублей за литр.

Сыр. Молоко. СС0

В краевой столице у предпринимательницы имеется помощница: женщина за небольшую плату ведет группы в мессенджерах, где собирает заявки на продукцию. Без нее Загребина вряд ли смогла бы справиться.

Еще один залог успеха — хорошая транспортная доступность. До Барнаула — 65 километров, а вокруг Б. Ключей много дачных поселков и садоводств. Туда Людмила за рулем УАЗа отвозит еще один продукт высокого спроса — навоз. В отдаленном селе со сбытом было бы, конечно, сложнее, полагает она.

Сценарий № 4. Создавать кооперативы

Как только цена на молоко в Алтайском крае опускается ниже плинтуса, молочные кооперативы преподносятся единственным спасением.

Здравый смысл в кооперации, конечно, есть: объединение предполагает большие объемы сдаваемого молока, долгосрочные контракты с переработчиками и возможность отстаивания своих интересов в отношении цен. А еще взаимную ответственность за качество сдаваемого сырья, что в условиях конкуренции на рынке тоже немаловажно.

На Алтае три дня проходил автопробег «Дорогу молоку!» Олег Богданов

Есть, правда, свои но, главное из которых — время. Олег Махнаков, разбирающийся в кооперативах как никто другой, полагает: чтобы молочная кооперация встала на ноги, надо минимум пять — семь лет. Так что мгновенным спасением этот вариант вряд ли станет.

Тем не менее кооперативы в Алтайском крае все-таки появляются. В 2019 году по этому пути пошли ЛПХ Волчихинского района, в 2020-м — Краснощековского.

Государство со своей стороны готово посильно помочь: в прошлом году в регионе начал действовать проект по поддержке фермеров и кооперации. По нему начинающий предприниматель может получить грант «Агростартап» до 3,5 млн рублей.

Сельское хозяйство. Фермер и коровы. СС0

Еще миллион пойдет в неделимый фонд кооператива, в который фермер должен вступить. Главное условие — выйти из тени и зарегистрироваться как ИП.

Сценарий № 5. Ждать помощи со стороны

Пандемия коронавируса в этом году оставила отпечаток на всем, молочная отрасль не исключение. Переработчики во весь голос кричат о небывалых остатках продукции на складах. Производства сокращаются, закуп сырого молока, следовательно, тоже.

Решать проблему затоварки предприятиям, судя по всему, придется самим. Как сообщили в Алтайпищепроме, запускать механизмы молочной интервенции, которые изначально предполагали закупку в госфонд сухого молока и сливочного масла, не планируется.

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В начале июня министр сельского хозяйства Алтайского края Александр Чеботаев сообщил: правительство региона практически договорилось о выделении дополнительных лимитов, которые позволят переработчикам привлекать льготные кредиты на закуп молока. Пока это единственный инструмент, который готово предложить государство.

На местном уровне надежды возлагаются на трехсторонние соглашения между владельцами личных подсобных хозяйств, перекупщиками и сельсоветами. Последние должны отслеживать число работающих в селах закупщиков и их ценовую порядочность.

Молоко. Altapress.ru

То же самое власти попросили сделать и заводы. По словам Александра Чеботаева, молокопереработчики должны провести ревизию своих контрагентов, чтобы выявить тех, кто наживается на ситуации.