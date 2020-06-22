Зловредный коронавирус отодвигает запуск еще одного крупного производства на Алтае

По оценке местных властей, работы на объекте проведены на 90%, однако темпы замедлились из-за нетипичной ситуации нынешнего года. «Киприно», как и многие другие предприятия страны, столкнулось с неожиданными проблемами, вызванными пандемией COVID-19.
Поставки части производственного оборудование задержались, сообщили в районе. Но инвестор продлил разрешение на строительство и продолжает работать на объекте.
Точная дата открытия современного цеха по выпуску твердых сыров и складского помещения для хранения продукции пока не известна. Скорее всего, полностью запустить объект удастся осенью нынешнего года.
Что будут выпускать новый цех
На новых мощностях «Киприно» будет выпускать элитные сыры с высокими потребительскими свойствами. Срок созревания у них может составлять до шести месяцев.
По крайней мере, такие данные анонсировались переработчиком в январе 2019 года, когда строительную площадку в Троицком посетил губернатор края Виктор Томенко.
«Киприно» запустило на Алтае обновлённый сырзавод.
Олег Богданов
Николай Медведев,
технический директор компании «Киприно» (январь 2019 года):
Это будут принципиально новые технологии, революционные методы ухода за сыром, поддержания климатических условий. Новое производство станет гордостью нашей компании. Здесь будет много оборудования, которого в России еще нет.
Это уже вторая очередь реконструкции предприятия «Троицкий маслосыродел» — первую завершили в 2016 году. Тогда мощности завода по переработке сырья выросли с 80 до 120 тонн молока в сутки.
Сейчас в структуре компании функционируют три сырзавода — в Шелаболихинском, Троицком и Третьяковском районах. В августе прошлого года «Киприно» запустило в Барнауле современный цех по фасовке продукции.