Зловредный коронавирус отодвигает запуск еще одного крупного производства на Алтае

Компания «Киприно», крупнейший производитель сыров в Алтайском крае, вновь откладывает запуск нового производства в селе Троицкое. Об этом altapress.ru рассказали в администрации района. Стоимость всего инвестпроекта оценивалась в 1,1 млрд рублей.

По оценке местных властей, работы на объекте проведены на 90%, однако темпы замедлились из-за нетипичной ситуации нынешнего года. «Киприно», как и многие другие предприятия страны, столкнулось с неожиданными проблемами, вызванными пандемией COVID-19.

Поставки части производственного оборудование задержались, сообщили в районе. Но инвестор продлил разрешение на строительство и продолжает работать на объекте.

Точная дата открытия современного цеха по выпуску твердых сыров и складского помещения для хранения продукции пока не известна. Скорее всего, полностью запустить объект удастся осенью нынешнего года.

Что будут выпускать новый цех

На новых мощностях «Киприно» будет выпускать элитные сыры с высокими потребительскими свойствами. Срок созревания у них может составлять до шести месяцев.

По крайней мере, такие данные анонсировались переработчиком в январе 2019 года, когда строительную площадку в Троицком посетил губернатор края Виктор Томенко.

«Киприно» запустило на Алтае обновлённый сырзавод. Олег Богданов

Николай Медведев,

технический директор компании «Киприно» ( январь 2019 года):

Это будут принципиально новые технологии, революционные методы ухода за сыром, поддержания климатических условий. Новое производство станет гордостью нашей компании. Здесь будет много оборудования, которого в России еще нет.

Это уже вторая очередь реконструкции предприятия «Троицкий маслосыродел» — первую завершили в 2016 году. Тогда мощности завода по переработке сырья выросли с 80 до 120 тонн молока в сутки.

Компания «Киприно» запустила новый завод по фасовке сыра Пресс-служба Алтайпищепрома

Сейчас в структуре компании функционируют три сырзавода — в Шелаболихинском, Троицком и Третьяковском районах. В августе прошлого года «Киприно» запустило в Барнауле современный цех по фасовке продукции.