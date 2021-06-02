Алтайские антимонопольщики занялись закупочными ценами на молоко

УФАС по Алтайскому краю начало проверки после сигналов о снижении закупочной стоимости сырого коровьего молока в районах региона.

Пока антимонопольщики направили запросы предпринимателям и организациям в Волчихинском, Егорьевском, Ключевском, Краснощековском, Новичихинском, Петропавловском, Поспелихинском, Рубцовском и Шипуновском районах.

Их жители ранее пожаловались на резкое снижение цен, как уже писал altapress.ru, с 26 до 17 рублей.

«В случае выявления нарушений антимонопольного законодательства в части возможного заключения ценового соглашения со стороны хозяйствующих субъектов, закупающих молоко у населения, к участникам рынка будут применены соответствующие меры антимонопольного реагирования», — уверяют в ведомстве.