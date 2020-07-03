Второе дело возбудили по крупному молочному сговору в Алтайском крае

Антимонопольщики усмотрели нарушения в действиях трех компаний, закупающих молоко у фермеров Краснощековского района, сообщили в УФАС по Алтайскому краю.

В занижении закупочных цен в апреле-мае подозревают томскую компанию «СМК», Барнаульский молочный комбинат (они уже выступают ответчиками по аналогичному производству), а также СПК «ЧарышАгроПродукт» (Барнаул).

Ведомство пришло к выводу, что с 1 мая три организации одномоментно установили для жителей района цену за литр молока в размере 18 рублей.

«Компании, работающие в условиях конкурентного рынка, должны вести самостоятельную политику формирования цен, продиктованную собственными экономическими затратами и иными составляющими. Когда мы видим, что конкурирующие фирмы одномоментно начинают приобретать у населения молоко по одинаковой цене, у нас логично возникают вопросы о соответствии их действий антимонопольному законодательству», — пояснил заместитель руководителя Алтайского краевого УФАС России Сергей Скорик.

В июне возбудили первое дело в отношении трех компаний, работающих на рынке закупа сырого молока в Курьинском районе. Рассмотрение дела пройдет 21 июля.

В ФАС говоря, что за 2020 год поступило более 80 аналогичных обращений от фермеров из 25 районов края.

По результатам мониторинга в восьми районах признаков сговора либо согласованных действий, запрещенных антимонопольным законодательством, не нашли.

В 15 районах проверки еще продолжаются.