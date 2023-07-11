Федеральная компания неплохо заработала на алтайском заводе и вновь его арендовала

Группа "Благо" еще как минимум три месяца будет арендовать два крупных маслоэкстракционных завода в Алтайском крае. Компания в 2022 году неплохо заработала на одном из них и останавливаться на этом явно не собирается, заявляя о серьезности своих намерений.

Срок аренды маслоэкстракционных заводов продлен до 30 сентября 2023 года. За пользование активом в Барнауле "Благо" будет платить минимум 9,4 млн рублей в месяц, в Бийске - 4 млн.

Право продления договора аренды у федеральной компании является приоритетным.

В 2022 году завод в краевой столице принес своему арендатору прибыль. Компания "Благо-Барнаул" заработала за отчетный период 203,5 млн рублей, что на 8,1% больше, чем годом ранее.

С Бийском все сложнее: прибыль за 2022 год здесь относительно небольшая - 242 тыс. рублей. В 2021 году маслоэкстракционный завод вообще не работал.

На барнаульском заводе "АгроСиб-Раздолье" "АгроСиб-Раздолье"

Что касается перспектив, то арендатор заявляет о своем намерении работать и дальше.

"Организация планирует в 2023 году продолжать свою деятельность, связанную с производством масла растительного и побочной продукции с использованием данного имущества. Организация также заинтересована в дальнейшей работе с использованием имущества компании «Юг Сибири», а также намерена принять участие в торгах по его приобретению", - говорится в пояснениях к бухгалтерской отчетности "Благо-Барнаул" и "Благо-Бийск".

Как складывалась конъюнктура

В 2022 году ценовая ситуация производителям масла благоволила. Собранный большой урожай масличных культур на Алтае (порядка 1,5 млн тонн) серьезно скорректировал цены в сторону уменьшения.

Подсолнечник. открытые источники в интернете

Вывозить алтайский подсолнечник в европейскую часть страны, где имеются серьезные мощности по его переработке, было фактически не выгодно.

Доставка семечки составляла около 7 тыс. рублей на каждую тонну, при рыночной цене в 23 тыс.

Рапс, соя и подсолнечник на экспорт в Китай вывозились плохо. При этом спрос на само растительное масло, например, в Китае, имелся, что отмечали многие участники внешнеэкономической деятельности.