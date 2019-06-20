Федеральные чиновники рассказали на Алтае, как вернуть советскую модель сельского хозяйства

Со следующего года в России планируется активнее внедрять принцип зонирования отраслей в сельском хозяйстве. Об этом 19 июня во время «Дня сибирского поля» рассказал полпред президента в СФО Сергей Меняйло и замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов. По мнению чиновников, это даст больший экономический эффект от вложенных госсубсидий.

По словам Сергея Меняйло, в советское время были отдельные регионы, которые специализировались исключительно на животноводстве и другими, не профильными для себя направлениями, вообще не занимались.

Аналогичный принцип, по его мнению, надо применять и сейчас.

Сергей Меняйло,

полномочный представитель президента в СФО:

Мы с Минсельхозом России такой вопрос, как зонирование, уже обсуждали. Если мы говорим, что Алтайский край — это житница и условия здесь позволяют вести сельское хозяйство, то, например, в Иркутской области, особенно в северных районах, это делать сложно.

Зерно. СС0

По словам Сергея Меняйло, сейчас поддержка регионов, для которых АПК не является основным профилем, зачастую осуществляется не для развития отрасли, а для поддержания занятости. В итоге бюджетные средства расходуются неэффективно.

Полпред утверждает, в дальнейшем от такого подхода государство будет отходить.

Сергей Меняйло,

полномочный представитель президента в СФО:

Представим, я — фермер. Мне говорят с точки зрения науки, что на моей земле с учетом всех условий лучше выращивать, к примеру, не пшеницу, а ячмень или сою. Если я следую этим рекомендациям, то получаю соответствующие меры поддержки, если нет, делаю все на свой страх и риск.

Зерно. Элеватор. СС0

В течение последних лет минсельхоз России меняет условия выделения государственных субсидий в АПК. Так, в 2019 году погектарные субсидии начали выплачивать только на посевы районированными семенами. Сами аграрии данную инициативу восприняли неоднозначно.