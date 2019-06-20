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Экономика

Федеральные чиновники рассказали на Алтае, как вернуть советскую модель сельского хозяйства

Со следующего года в России планируется активнее внедрять принцип зонирования отраслей в сельском хозяйстве. Об этом 19 июня во время «Дня сибирского поля» рассказал полпред президента в СФО Сергей Меняйло и замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов. По мнению чиновников, это даст больший экономический эффект от вложенных госсубсидий.

Губернатор Виктор Томенко (слева), Сергей Меняйло (в центре), Джамбулат Хатуов (справа)
Губернатор Виктор Томенко (слева), Сергей Меняйло (в центре), Джамбулат Хатуов (справа)
Анна Зайкова

По словам Сергея Меняйло, в советское время были отдельные регионы, которые специализировались исключительно на животноводстве и другими, не профильными для себя направлениями, вообще не занимались.

Аналогичный принцип, по его мнению, надо применять и сейчас.

Сергей Меняйло,
полномочный представитель президента в СФО:

Мы с Минсельхозом России такой вопрос, как зонирование, уже обсуждали. Если мы говорим, что Алтайский край — это житница и условия здесь позволяют вести сельское хозяйство, то, например, в Иркутской области, особенно в северных районах, это делать сложно.

Зерно.
Зерно.
СС0

По словам Сергея Меняйло, сейчас поддержка регионов, для которых АПК не является основным профилем, зачастую осуществляется не для развития отрасли, а для поддержания занятости. В итоге бюджетные средства расходуются неэффективно.

Полпред утверждает, в дальнейшем от такого подхода государство будет отходить.

Сергей Меняйло,
полномочный представитель президента в СФО:

Представим, я — фермер. Мне говорят с точки зрения науки, что на моей земле с учетом всех условий лучше выращивать, к примеру, не пшеницу, а ячмень или сою. Если я следую этим рекомендациям, то получаю соответствующие меры поддержки, если нет, делаю все на свой страх и риск.

Зерно. Элеватор.
Зерно. Элеватор.
СС0

В течение последних лет минсельхоз России меняет условия выделения государственных субсидий в АПК. Так, в 2019 году погектарные субсидии начали выплачивать только на посевы районированными семенами. Сами аграрии данную инициативу восприняли неоднозначно.

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