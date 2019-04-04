«Крестьяне в шоке». Почему алтайские аграрии не могут получить государственную поддержку

Больше половины сельхозпроизводителей края в этом году могут остаться без положенных погектарных субсидий. Дело в том, что в конце января 2019 года Минсельхоз России внезапно изменил условия получения господдержки в растениеводстве, включив в них ряд новых требований. Некоторые процедуры надо было проходить еще в августе прошлого года. На обращение краевых депутатов по этому поводу в Москве ответили: менять ничего не будем.

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Что произошло с погектарными субсидиями?

О том, что часть аграриев в этом году могут остаться без погектарных субсидий, 28 марта на очередной сессии Алтайского заксобрания сообщил депутат и руководитель сельхозпредприятия «им Титова Г.С.» Александр Траутвейн. По его словам, без денег останется половина алтайского крестьянства.

В нынешнем году Минсельхоз России внес в перечь необходимых документов справку о сортовом соответствии семян. Чтобы ее оформить, еще летом прошлого года все аграрии, претендующие на господдержку, должны были пройти процедуру так называемой апробации посевов, которая бы подтвердила принадлежность культур к определенной репродукции.

Трактор. Ферма. Посевная. СС0

Как оказалось, акты апробации есть далеко не у всех. Получают их на регулярной основе преимущественно семеноводческие хозяйства и крупные холдинги. «В этой ситуации страдают самые бедные», — рассказал Траутвейн.

Александр Траутвейн,

депутат АКЗС:

Семена у аграриев хорошие, всхожесть более 98%, но документы на них не оформлены. Я разбирался в этом вопросе по пяти районам на моем округе.

Депутат утверждает: из-за нововведений в его родном Косихинском районе погектарную поддержку смогли получить только 5−6 хозяйств.

Почему не субсидируются импортные семена?

Как оказалось, акты апробации — не единственный «сюрприз» нынешнего года. Государство решило пойти дальше и прекратило субсидирование посевов, осуществленных импортными и не районированными в конкретной территории семенами.

Руководитель фермерского хозяйства в Ребрихинском районе Евгений Долгов рассказывает: его предприятие много лет выращивает пшеницу немецкого сорта «Тасос», прекрасно себя зарекомендовал и немецкий пивоваренный ячмень «Деспина». Теперь на эти посевы выделяться погектарные субсидии не будут.

Готовясь к уборочной компании , сельхозпроизводители региона уже сегодня задумываются над тем , куда будут реализовывать зерно. Олег Богданов

Евгений Долгов,

руководитель фермерского хозяйства в Ребрихинском районе:

В перечне селекционных достижений есть сорт подсолнечника «Енисей». Внесен он был еще в 1965 году. Неужели наше государство не понимает, что с того времени очень многое поменялось?

Фермер утверждает: субсидирование посевов импортными семенами все-таки возможно. Но произойдет только после тщательных их испытаний на базе российских НИИ. И процесс может занять не менее 5 лет.

Евгений Долгов подсчитал, что с введением новых правил он не дополучит около 0,5 млн рублей погектарных субсидий.

Что думают краевые власти?

О том, что система субсидирования АПК будет изменена, стало известно в конце января. На совещании в Москве, где озвучивались новые правила игры, присутствовал замначальника алтайского минсельхоза Сергей Межин.

Через несколько дней после этого, когда чиновник поднимался на сцену аграрного университета, чтобы рассказать сельхозпроизводителям о том, как будут распределяться субсидии, вице-губернатор Александр Лукьянов обронил фразу: «Сергей Анатольевич доложит нам о том, чего мы больше всего боялись».

Смысл этой фразы теперь абсолютно ясен.

Когда стало понятно, что ситуация действительно непростая, в Госдуму и Совет Федерации обратились депутаты АКЗС. По словам вице-спикера заксобрания Сергея Серова, краем было предложено ввести переходный период на год, чтобы у российских аграриев была возможность подготовить акты апробации.

Ответ поступил на днях. Сводится он к одному: извините, ничего менять не будем.

Региональный минсельхоз в сложившейся ситуации оказался таким же заложником обстоятельств. На проходившей 25 марта пресс-конференции руководитель ведомства Александр Чеботаев подтвердил: проблемы с оформлением необходимых документов действительно имеются и дело тут не только в актах апробации.

В нынешнем году обязательным условием стало отсутствие задолженность во внебюджетные фонды. Так, в марте краевой минсельхоз принял у аграриев 800 пакетов документов, по 300 из них были вопросы.

Александр Чеботаев. Олег Богданов , altapress.ru

Александр Чеботаев,

министр сельского хозяйства Алтайского края:

Порой дело сводится к банальной невнимательности. Когда мы начали оформлять молочные субсидии, у 80 получателей задолженность была до 1 рубля. Приехал к нас Петр Боос (директор крупного сельхозпредприятия «Степное», -прим. ред.). Его долг оказался 11 копеек. Смех смехом, а у нас порядки такие — выдать субсидию не имеем право. Чтобы эти копейки заплатить, нужно пять дней. И пока нам не принесут «нулевку», перечислить средства мы не можем.

По словам Александра Траутвейна, некоторые аграрии о новых правилах субсидирования узнавали, когда обратились в краевой минсельхоз с заявлениями на господдержку. «Крестьяне были в шоке», — сообщил он.

Уборка зерна в Алтайском крае. Сентябрь , 2015. Анна Зайкова

Аграрии заверяют: получать акты апробации сельхозпроизводители они совсем не против. Проблема сейчас в том, что предупреждать об их необходимости надо было заранее, хотя бы в мае 2018 года. В таком случае, никаких проблем бы сейчас не возникало.

В том случае, если погектарные субсидии окажутся не освоенными, Алтайскому краю придется возвратить их в федеральный бюджет. Есть еще вероятность, что средства перераспределят среди получателей, у которых нет проблем с документацией.

Что будет дальше?

Между тем уже в следующем году может начаться глобальная реформа всей системы господдержки АПК.

Минсельхоз планирует объединить «единую» субсидию с несвязанной погектарной поддержкой и выплатами на молочное животноводство (на товарное молоко) и разделить все на две части — компенсирующую и стимулирующую.

На Алтае с аншлагом проходит «Всероссийский день поля-2016». Олег Богданов

Первая нужна для поддержания уже достигнутых результатов в отрасли, вторая — для дальнейшего точечного развития производства той или иной продукции, пишет журнал «Агроинвестор».

Если какой-то регион полностью обеспечил себя мясом, молоком, овощами, то по этим направлениям ему не нужна такая компенсирующая часть поддержки, как тем, кто еще не достиг плановых показателей, пояснила изданию замминистра сельского хозяйства Елена Фастова.

Другие подробности предстоящих изменений пока не известны.