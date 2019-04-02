Мараловоды через суд заставили алтайское министерство заключить с ними договор аренды

Компании «Омега и Ко» пришлось через суд добиваться решения о заключении с ней договор аренды лесного участка в Алтайском районе. Этим участком фирма безвозмездно пользовалась почти 20 лет для разведения маралов и развития экотуризма. Но когда она попросила минприроды края переоформить отношения на арендные, в министерстве отказали.

Отказались переоформить

«Омега и Ко» получила в безвозмездное пользование 618 га лесных угодий на 49 лет еще в 2001 году. Изначально этот участок в Алтайском районе выделили для обеспечения собственных потребностей в древесине и других лесных ресурсах.

Судя по данным сайта компании, фирма занималась здесь мараловодством (а затем начала развивать экотуризм и пантолечение). Но на тот момент оформить аренду лесного участка именно под выпас сельскохозживотных для мараловодов было сложно, сообщали ранее altapress.ru эксперты отрасли.

Между тем, в 2001 году договор безвозмездного пользования отнюдь не противоречил закону, следует из определения арбитражного суда. После принятия нового Лесного кодекса фирма должна была переоформить земельные отношения, заключив договор аренды.

Однако в минприроды края, куда представитель фирмы обратился в 2018 году с просьбой переоформить договор на договор аренды (для ведения сельского хозяйства — мараловодства), ей отказали.

Не уложились в сроки

Как выяснилось, фирма должна была переоформить договор до 1 января 2009 года. И к моменту, когда она обратилась в минприроды края, порядка переоформления уже не существовало. Документ об этом утратил силу в соответствии с приказом Минприроды России в 2011 году.

Надо сказать, что несколько лет назад проблема коснулась многих мараловодов — переоформлением старых договоров они озаботились уже после того, как все сроки закончились. В 2013 году директора мараловодческих хозяйств даже опасались, что останутся без земли.

Мараловодческое хозяйство «Черемшанка» в Алтайском районе. cheremshanka.com

Права нарушены

Так или иначе, суд требования фирмы поддержал, признав, что отказ минприроды не соответствует законодательству. Договор с фирмой «Омега и Ко» не был расторгнут, а пресекательный срок переоформления не означает, что по истечении этого срока действующие договоры не могут быть переоформлены.

По существу, отказ нарушал права владельца и пользователя лесного участка, предоставленного ему по договору безвозмездного пользования на 49 лет.

Решение арбитража по иску фирмы «Омега и Ко» к минприроды края вынесено 25 марта и еще не вступило в законную силу. Аналогичное решение арбитраж вынес 22 марта и по иску крестьянского хозяйства «Алтай» (глава КХ — Евгений Коршунов), у которого в безвозмездном пользовании находилось 2,2 тыс. гектаров в том же Алтайском районе.

Что известно о фирме «Омега и Ко»

Учредителем фирмы «Омега и Ко» является «Кантри клуб «Линьково», зарегистрированное в Тюменской области. Его учредителем является Анатолий Чирятьев, ведущий бизнес также в сфере торговли и строительства в Тюмени и Москве. Мараловодческий комплекс фирмы «Омега и Ко» («Черемшанка») расположена в 80 км от Белокурихи.

Анатолий Чирятьев — соучредитель фирмы «Базис», зарегистрированной в Черемшанке Алтайского района, основной вид деятельности которой — физкультурно-оздоровительная.