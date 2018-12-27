Питерский инвестор опроверг информацию о тяжелом положении на барнаульском заводе

Во время перехода Барнаульского и Бийского маслоэкстракционных заводов в аренду ГК «Благо» их работа не останавливалась. Сейчас предприятия полностью обеспечены сырьем уже нового урожая, их загрузка близка к 100%. Об этом altapress.ru сообщили в пресс-службе компани. Ранее работники завода в Барнауле сообщали о проблемах с сырьем и постоянной смене руководства.

Как говорится в сообщении ГК «Благо», в ближайшие годы Алтай может стать вторым домашним регионом для инвестора после ЦФО, где уже расположены два завода компании.

Для реализации этих планов инвестор намерен работать в нескольких направлениях: расширение экспортных поставок, прежде всего в Китай, взаимодействие с российскими торговыми сетями и модернизация самого завода.

Из сообщения ГК «Благо»:

Для реализации задач по увеличению объемов производства фасованной продукции компания установила и уже запустила на барнаульском МЭЗ новую линию по производству преформ и выдуву бутылок. Паспортная мощность старой линии составляла 1,5 тысяч тонн в месяц, новое оборудование сможет фасовать 8,5 тысяч тонн.

На барнаульском заводе «АгроСиб-Раздолье» «АгроСиб-Раздолье»

С чего все началось?

О ситуации на «Барнаульском маслоэкстракционном заводе» стало известно 11 декабря, после того, как одна из работниц предприятия обратилась через интернет-форум к заместителю председателя АКЗС Сергею Серову.

Елена Михайловская,

сотрудник «Барнаульского маслоэкстракционного завода»:

Считаю, что для вас не будет секретом положение дел на некогда процветающем предприятии города Барнаула «Агросибраздолье». От лица коллектива просим вас открыть нам глаза на происходящие в системе управления изменениями нашим заводом. Среди них: постоянная смена руководства, перебои в поставке сырья для переработки. Быть может нам необходимо озаботиться поиском новых мест работы? Какое будущее у нашего предприятия?

Со своей стороны Серов ответил, что обращение является «тревожным сигналом» и попросил уточнить детали происходящего в его профильном комитете.