Питерский инвестор опроверг информацию о тяжелом положении на барнаульском заводе

Как говорится в сообщении ГК «Благо», в ближайшие годы Алтай может стать вторым домашним регионом для инвестора после ЦФО, где уже расположены два завода компании.
Для реализации этих планов инвестор намерен работать в нескольких направлениях: расширение экспортных поставок, прежде всего в Китай, взаимодействие с российскими торговыми сетями и модернизация самого завода.
Из сообщения ГК «Благо»:
Для реализации задач по увеличению объемов производства фасованной продукции компания установила и уже запустила на барнаульском МЭЗ новую линию по производству преформ и выдуву бутылок. Паспортная мощность старой линии составляла 1,5 тысяч тонн в месяц, новое оборудование сможет фасовать 8,5 тысяч тонн.
С чего все началось?
О ситуации на «Барнаульском маслоэкстракционном заводе» стало известно 11 декабря, после того, как одна из работниц предприятия обратилась через интернет-форум к заместителю председателя АКЗС Сергею Серову.
Елена Михайловская,
сотрудник «Барнаульского маслоэкстракционного завода»:
Считаю, что для вас не будет секретом положение дел на некогда процветающем предприятии города Барнаула «Агросибраздолье». От лица коллектива просим вас открыть нам глаза на происходящие в системе управления изменениями нашим заводом. Среди них: постоянная смена руководства, перебои в поставке сырья для переработки. Быть может нам необходимо озаботиться поиском новых мест работы? Какое будущее у нашего предприятия?
Со своей стороны Серов ответил, что обращение является «тревожным сигналом» и попросил уточнить детали происходящего в его профильном комитете.