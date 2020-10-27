Ежегодно из федерального бюджета в «отстающие» регионы будут выделять 10 млрд рублей на индивидуальные программы развития, передает слова премьера РИА Новости. Об этом Мишустин сказал на встрече с руководством Госдумы и главами фракций.
Речь идет о Туве, Псковской и Курганской областях, Республике Алтай и Алтайском крае, Адыгее, Карелии, Марий Эл, Чувашии и Калмыкии.
Оценивать эффективность исполнения планов будут по количеству созданных рабочих мест и успешно завершенных инвестиционных проектов.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин обратился к главе Минфина Антону Силуанову с предложением продолжить поддержку регионов, где из года в год фиксируется высокая естественная убыль населения.