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Политика

Спикер Госдумы предложил Минфину поддержать Алтайский край

Председатель Госдумы Вячеслав Володин обратился к главе Минфина Антону Силуанову с предложением продолжить поддержку регионов, где из года в год фиксируется высокая естественная убыль населения. Видеообращение опубликовало Дума.ТВ.

Вячеслав Володин.
Вячеслав Володин.
duma.gov.ru

В перечень таких регионов входят Алтайский край, Кемеровская, Волгоградская, Омская и Саратовская области.

«Правильно было бы правительству, проанализировав ситуацию, также предложить Госдуме поддержать финансирование этих регионов целевым образом на решение задач, которые скажутся снижением естественной убыли», — считает спикер ГД.

В частности, это может быть помощь с финансированием здравоохранения, поддержка многодетных семьей, выделение жилья детям-сиротам.

Володин надеется, что Госдума и правительство будут вместе решать задачу, понимая, что это «общая ответственность».

Ранее спикер уже выступал с инициативой отразить в постановлении Госдумы предложение о поддержке пяти регионов, в том числе и Алтайского края.

За январь — июнь 2020 года Алтайский край потерял 6 тысяч человек

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