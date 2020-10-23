Спикер Госдумы предложил Минфину поддержать Алтайский край

В перечень таких регионов входят Алтайский край, Кемеровская, Волгоградская, Омская и Саратовская области.
«Правильно было бы правительству, проанализировав ситуацию, также предложить Госдуме поддержать финансирование этих регионов целевым образом на решение задач, которые скажутся снижением естественной убыли», — считает спикер ГД.
В частности, это может быть помощь с финансированием здравоохранения, поддержка многодетных семьей, выделение жилья детям-сиротам.
Володин надеется, что Госдума и правительство будут вместе решать задачу, понимая, что это «общая ответственность».
Ранее спикер уже выступал с инициативой отразить в постановлении Госдумы предложение о поддержке пяти регионов, в том числе и Алтайского края.
За январь — июнь 2020 года Алтайский край потерял 6 тысяч человек