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Экономика

«Финансовый армагеддон»: эксперт предупредил о новом экономическом кризисе

Миру грозит новый экономический кризис, сравнимый с «финансовым армагеддоном», предупредил экс-управляющий Банка Англии Мервин Кинг.

Финансовый кризис, падение курса, рубль, доллар
Финансовый кризис, падение курса, рубль, доллар
Олег Богданов

Хаос в мировой экономике, происходивший в 2008—2009 годах, может повториться, считает эксперт.

«Придерживаясь новой ортодоксальности денежно-кредитной политики и делая вид, что мы сделали банковскую систему безопасной, мы идем во сне к этому кризису», — заявил Кинг.

Он подчеркнул, что от грядущего «финансового армагеддона» серьезно пострадают США, а также, возможно, демократическая рыночная система, пишет The Guardian.

Всего этого, по мнению экономиста, можно избежать при условии, что Федеральная резервная система Соединенных Штатов будет иметь необходимую для противостояния политического кризиса внутри страны мощь, пишет ura.ru.

Ранее сообщалось, что следующий мировой экономический кризис может стать затяжным, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

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