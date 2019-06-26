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Экономика

Российский министр предупредил о затяжном мировом кризисе

Следующий мировой экономический кризис может стать затяжным, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин, сообщает РИА Новости.

Финансовый кризис, падение курса, рубль, доллар
Финансовый кризис, падение курса, рубль, доллар
Олег Богданов

Глава МЭР пояснил, что вероятный кризис не будет связан с достаточностью банковского капитала или проблемами в финансовом секторе.

Это будет обратное разматывание клубка глобализации, которое повлечет понижение общей эффективности производства, производительности труда во всем мире из-за того, «что цепочки добавленной стоимости, которые размещались наиболее эффективным образом, начнут дрейфовать в сторону меньшей эффективности», сказал Орешкин, пишет bfm.ru.

При этом, несмотря на замедление экономического роста в мировой торговле, цены снижаться не будут, отметил глава Минэкономразвития.

Ранее американский миллиардер из США Рей Далио заявил, что в ближайшие два года можно ждать новый финансовый кризис.

Прогноз в декабре-2018

В первом квартале 2019 года российская экономика окажется на низшей точке роста, заявлял в декабре 2018 года глава Минэкономики России Максим Орешкин в рамках Дальневосточного экономического форума.

Орешкин отметил также, что в ближайшие полгода-год изменчивость цен на валютном рынке будет повышенной. Это связано с внешними факторами: колебаниями рынков развивающихся экономик и санкциями.

Выход из кризиса, по мнению Орешкина, будет возможен в ближайшие 12 месяцев после его начала.

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