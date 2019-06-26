Российский министр предупредил о затяжном мировом кризисе

Глава МЭР пояснил, что вероятный кризис не будет связан с достаточностью банковского капитала или проблемами в финансовом секторе.

Это будет обратное разматывание клубка глобализации, которое повлечет понижение общей эффективности производства, производительности труда во всем мире из-за того, «что цепочки добавленной стоимости, которые размещались наиболее эффективным образом, начнут дрейфовать в сторону меньшей эффективности», сказал Орешкин, пишет bfm.ru.

При этом, несмотря на замедление экономического роста в мировой торговле, цены снижаться не будут, отметил глава Минэкономразвития.

Ранее американский миллиардер из США Рей Далио заявил, что в ближайшие два года можно ждать новый финансовый кризис.

Прогноз в декабре-2018

В первом квартале 2019 года российская экономика окажется на низшей точке роста, заявлял в декабре 2018 года глава Минэкономики России Максим Орешкин в рамках Дальневосточного экономического форума.

Орешкин отметил также, что в ближайшие полгода-год изменчивость цен на валютном рынке будет повышенной. Это связано с внешними факторами: колебаниями рынков развивающихся экономик и санкциями.

Выход из кризиса, по мнению Орешкина, будет возможен в ближайшие 12 месяцев после его начала.