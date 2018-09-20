Названы сроки нового глобального экономического кризиса

Американский миллиардер из США Рей Далио заявил, что в ближайшие два года можно ждать новый финансовый кризис, передает Business Insider .

Экономический цикл проходит несколько стадий.

Кризисная «цепочка»

Сначала одновременно увеличиваются доходы от производства и долги, параллельно растет цена активов.

Дальше из-за того, что увеличиваются долги, центробанки начинают ужесточать денежно-кредитную политику, а ставки по процентам опускаются до минимума. Начинается экономическая депрессия, после чего центробанки начинают политику количественного смягчения и скупают активы, пишет «РГ».

Миллиардер констатировал, что в настоящее время стоимость активов высока, ставки по кредитам низки, а монетарная политика ужесточается.

Также растет разрыв между бедными и богатыми.

О грядущем кризисе в России

В первом квартале 2019 года российская экономика окажется на низшей точке роста, заявил глава Минэкономики России Максим Орешкин в рамках Дальневосточного экономического форума.

Орешкин отметил также, что в ближайшие полгода-год изменчивость цен на валютном рынке будет повышенной. Это связано с внешними факторами: колебаниями рынков развивающихся экономик и санкциями.

Выход из кризиса, по мнению Орешкина, будет возможен в ближайшие 12 месяцев после его начала.