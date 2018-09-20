Читайте нас в соцсетях
20 сентября 18°C
201

Названы сроки нового глобального экономического кризиса

Американский миллиардер из США Рей Далио заявил, что в ближайшие два года можно ждать новый финансовый кризис, передает Business Insider.

Финансовый кризис, падение курса, рубль, доллар
Финансовый кризис, падение курса, рубль, доллар
Олег Богданов

Экономический цикл проходит несколько стадий.

Кризисная «цепочка»

Сначала одновременно увеличиваются доходы от производства и долги, параллельно растет цена активов.

Дальше из-за того, что увеличиваются долги, центробанки начинают ужесточать денежно-кредитную политику, а ставки по процентам опускаются до минимума. Начинается экономическая депрессия, после чего центробанки начинают политику количественного смягчения и скупают активы, пишет «РГ».

Миллиардер констатировал, что в настоящее время стоимость активов высока, ставки по кредитам низки, а монетарная политика ужесточается.

Также растет разрыв между бедными и богатыми.

О грядущем кризисе в России

В первом квартале 2019 года российская экономика окажется на низшей точке роста, заявил глава Минэкономики России Максим Орешкин в рамках Дальневосточного экономического форума.

Орешкин отметил также, что в ближайшие полгода-год изменчивость цен на валютном рынке будет повышенной. Это связано с внешними факторами: колебаниями рынков развивающихся экономик и санкциями.

Выход из кризиса, по мнению Орешкина, будет возможен в ближайшие 12 месяцев после его начала.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Новости
Вся лента
Разместить новость
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление
Афиша
PDA
Email подписка