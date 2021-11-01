ФНС требует банкротства «сладкого» предпринимателя из Барнаула, разыскиваемого силовиками

Арбитражный суд Алтайского края вынес решение по иску Федеральной налоговой службы, требовавшей признать банкротом Олега Проходу, предпринимателя, развивавшего в Барнауле сеть кондитерских магазинов «Лакомка». Около семи лет назад Прохода стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве, скрылся от следствия и был объявлен в международный розыск. В списке разыскиваемых он находится и сегодня.

С чего все началось

Еще в 2014 году в следственном комитете заявили, что подозревают Олега Проходу в мошенничестве в особо крупном размере. На тот момент он был не только предпринимателем и учредителем компаний, но и депутатом Барнаульской гордумы.

Подозревали его в том, что, взяв 25-миллионный кредит в Сбербанке, Прохода разработал схему, посредством которой банк не смог бы взыскать с него долг (и следственные органы полагали, что схема мошенническая). При этом он перестал расплачиваться с банком.

Но обвинение ему так и не предъявили. Прохода не является к следователям по повесткам и установить, где он находился, правоохранителям не удалось.

В итоге его объявили в розыск. Он по-прежнему находится в списке подозреваемых, объявленных в международный розыск. Список размещен на сайте Главного управления МВД по Алтайскому краю.

Олег Прохода. Анна Зайкова

Что потребовали налоговики

В марте 2021 года ФНС подала заявление о признании Олега Проходы банкротом, так как он должен был государству 1,95 млн рублей. Однако в дальнейшем он оплатил существенную часть задолженность, к осени она сократилась до 1,5 млн рублей. Из них 1,2 млн представляет собой основной долг и около 300 тыс. — пеня.

27 октября суд вынес решение удовлетворить требования ФНС и ввести процедуру реструктуризации долга.

Банкротство. Pixabay.com

В 2013 году арбитраж Республики Алтай уже рассматривал дело о банкротстве предпринимателя, но дело было прекращено — Прохода заключил с кредиторами мировое соглашение. Но он так и стал погашать долги перед кредиторами, следует из материалов арбитража.

В декабре 2017 году Олег Прохода сам подал заявление о своем банкротстве, но на следующий день забрал заявление.

Реструктуризация долгов, введенная по заявлению ФНС, введена пока до 26 апреля 2022 года.

Кофейня «У Лакомки». Надежда Кириллова

Кто такой Олег Прохода

Родился 3 мая 1966 года в Барнауле , окончил Омский государственный институт физической культуры.

окончил Омский государственный институт физической культуры. Бизнесом — оптовой торговлей кондитерскими изделиями — начал заниматься в 1993 году. Имел оптовый склад, откуда , по его словам , продукция поступала более чем в 8 тыс. торговых точек края.

по его словам продукция поступала более чем в 8 тыс. торговых точек края. В дальнейшем открыл розничное направление — сеть магазинов «Лакомка» и кофейню. Сам предприниматель утверждал , что в магазинах продается более 5 тысяч наименований сладкой продукции , цены ниже средних по городу на 10%.

что в магазинах продается более 5 тысяч наименований сладкой продукции цены ниже средних по городу на 10%. В 2011 году признан лучшим меценатом Барнаула.

В 2008 — 2011 годах был депутатом АКЗС. В 2012 году избран депутатом Барнаульской гордумы , но в 2016 года коллеги-депутаты лишили его полномочий за непредоставление сведений о доходах и имуществе.

но в 2016 года коллеги-депутаты лишили его полномочий за непредоставление сведений о доходах и имуществе. В 2013 году Сбербанк направил письма губернатору Алтайского края и главе Барнаула , в котором сообщил , что предприниматель якобы задолжал банку почти 0,5 млрд. рублей.

в котором сообщил что предприниматель якобы задолжал банку почти 0,5 млрд. рублей. Прохода в ответ заявил , что Сбербанк начал против него войну , парализовал его деятельность , арестовал счета , склады , офисы , всю офисную технику. Он предположил , что это политический заказ или рейдерский захват.

что Сбербанк начал против него войну парализовал его деятельность арестовал счета склады офисы всю офисную технику. Он предположил что это политический заказ или рейдерский захват. В международный розыск объявлен в 2014 году , подозревался в совершении преступления , предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ( мошенничество).