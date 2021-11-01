ФНС требует банкротства «сладкого» предпринимателя из Барнаула, разыскиваемого силовиками

С чего все началось
Еще в 2014 году в следственном комитете заявили, что подозревают Олега Проходу в мошенничестве в особо крупном размере. На тот момент он был не только предпринимателем и учредителем компаний, но и депутатом Барнаульской гордумы.
Подозревали его в том, что, взяв 25-миллионный кредит в Сбербанке, Прохода разработал схему, посредством которой банк не смог бы взыскать с него долг (и следственные органы полагали, что схема мошенническая). При этом он перестал расплачиваться с банком.
Но обвинение ему так и не предъявили. Прохода не является к следователям по повесткам и установить, где он находился, правоохранителям не удалось.
В итоге его объявили в розыск. Он по-прежнему находится в списке подозреваемых, объявленных в международный розыск. Список размещен на сайте Главного управления МВД по Алтайскому краю.
Что потребовали налоговики
В марте 2021 года ФНС подала заявление о признании Олега Проходы банкротом, так как он должен был государству 1,95 млн рублей. Однако в дальнейшем он оплатил существенную часть задолженность, к осени она сократилась до 1,5 млн рублей. Из них 1,2 млн представляет собой основной долг и около 300 тыс. — пеня.
27 октября суд вынес решение удовлетворить требования ФНС и ввести процедуру реструктуризации долга.
В 2013 году арбитраж Республики Алтай уже рассматривал дело о банкротстве предпринимателя, но дело было прекращено — Прохода заключил с кредиторами мировое соглашение. Но он так и стал погашать долги перед кредиторами, следует из материалов арбитража.
В декабре 2017 году Олег Прохода сам подал заявление о своем банкротстве, но на следующий день забрал заявление.
Реструктуризация долгов, введенная по заявлению ФНС, введена пока до 26 апреля 2022 года.
Кто такой Олег Прохода
- Родился 3 мая 1966 года в Барнауле, окончил Омский государственный институт физической культуры.
- Бизнесом — оптовой торговлей кондитерскими изделиями — начал заниматься в 1993 году. Имел оптовый склад, откуда, по его словам, продукция поступала более чем в 8 тыс. торговых точек края.
- В дальнейшем открыл розничное направление — сеть магазинов «Лакомка» и кофейню. Сам предприниматель утверждал, что в магазинах продается более 5 тысяч наименований сладкой продукции, цены ниже средних по городу на 10%.
- В 2011 году признан лучшим меценатом Барнаула.
- В 2008 — 2011 годах был депутатом АКЗС. В 2012 году избран депутатом Барнаульской гордумы, но в 2016 года коллеги-депутаты лишили его полномочий за непредоставление сведений о доходах и имуществе.
- В 2013 году Сбербанк направил письма губернатору Алтайского края и главе Барнаула, в котором сообщил, что предприниматель якобы задолжал банку почти 0,5 млрд. рублей.
- Прохода в ответ заявил, что Сбербанк начал против него войну, парализовал его деятельность, арестовал счета, склады, офисы, всю офисную технику. Он предположил, что это политический заказ или рейдерский захват.
- В международный розыск объявлен в 2014 году, подозревался в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
Что такое реструктуризация
Реструктуризация — реабилитационная процедура, вводится на срок до трех лет. Она позволяет в рассрочку погасить долги в соответствии с планом реструктуризации долгов. В случае, если кредиторы не утвердят план или он не будет исполняться, обычно гражданин признается банкротом, ему вводится реализация имущества, то есть распродажа.