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Экономика

Фонд развития территорий положительно оценил модернизацию сетей водоснабжения

Представители публично-правовой компании «Фонд развития территорий» проверили реализацию проектов по строительству, реконструкции, модернизации объектов инфраструктуры, которые проводились с использованием займов, предоставленных Фондом национального благосостояния на территории Алтайского края.

Представители публично-правовой компании «Фонд развития территорий» проверили реализацию проектов по строительству, реконструкции, модернизации объектов инфраструктуры.
Представители публично-правовой компании «Фонд развития территорий» проверили реализацию проектов по строительству, реконструкции, модернизации объектов инфраструктуры.
Фото предоставлено «Росводоканал Барнаул».

Комиссия посетила объект на Змеиногорском тракте. Здесь с ноября 2022 по май 2023 года реконструировали водопроводную сеть. Её диаметр с 300 мм увеличили до 450 мм. Протяженность линии — более 1100 метров, — рассказал главный инженер Росводоканал Барнаул Евгений Чайкин.

На реконструируемой сети смонтированы новые колодцы и установлена новая запорная арматура. После завершения работ нарушенные газоны и асфальтобетонное покрытие были полностью восстановлены. Общая стоимость проекта — более 64 млн руб.

Проведенные работы позволят обеспечить жителей нагорной части города необходимым объемом воды даже с учетом новых многоэтажных домов, строительство которых сейчас активно ведется, — отметил директор по капитальному строительству Росводоканал Барнаул Александр Дудкин.

По итогам проведенной проверки комиссия вынесла положительное заключение — нарушений не выявлено, замечаний нет.

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