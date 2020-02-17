Forbes нашел еще одного долларового миллиардера из России

Как выяснило издание, рост состояния бизнесмена (еще в апреле 2019 года его оценивали в $500 млн) произошел в результате очередного раунда привлечения инвестиций.

По данным Forbes, компания Revolut, предоставляющая банковские услуги, была основана в 2015 году в Великобритании Николаем Сторонским и бывшим разработчиком Deutsche Bank Владом Яценко. Доля Сторонского в предприятии — около 30%.

Ранее Forbes назвал самого богатого россиянина. Им стал один из основных совладельцев «Норникеля», а также президент холдинга «Интеррос» Владимир Потанин.