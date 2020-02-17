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Экономика

Forbes нашел еще одного долларового миллиардера из России

Финтех-стартап Revolut выходца из России Николая Сторонского завершил очередной раунд по привлечению финансирования. Состояние бизнесмена превысило $1,6 млрд, пишет журнал Forbes.

Доллары.
Доллары.
СС0

Как выяснило издание, рост состояния бизнесмена (еще в апреле 2019 года его оценивали в $500 млн) произошел в результате очередного раунда привлечения инвестиций.

По данным Forbes, компания Revolut, предоставляющая банковские услуги, была основана в 2015 году в Великобритании Николаем Сторонским и бывшим разработчиком Deutsche Bank Владом Яценко. Доля Сторонского в предприятии — около 30%.

Ранее Forbes назвал самого богатого россиянина. Им стал один из основных совладельцев «Норникеля», а также президент холдинга «Интеррос» Владимир Потанин.

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