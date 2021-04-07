Forbes: научный руководитель Путина стал миллиардером

Бывший научный руководитель президента РФ Владимира Путина и экс-глава его предвыборного штаба Владимир Литвиненко попал в список Forbes как миллиардер.

Состояние ректора Санкт-Петербургского государственного горного университета оценивается в $1,5 млрд. Ростом своего благосостояния Литвиненко обязан не научной деятельности, а пакету акций «ФосАгро» (по версии издания).

На данный момент его доля в компании составляет 20,98%, он второй крупнейший акционер производителя удобрений.

О компании

За год акции компании подорожали почти в два раза — с 2443 рублей в прошлом году до 4163 рублей в 2021-м. Выручка «ФосАгро» в прошлом году составила 253,9 млрд рублей.

Как именно Литвиненко получил долю в «ФосАгро», до конца неясно. Как писал Forbes, в 1990-х годах он мог участвовать в ваучерной приватизации «Апатита».

В то же время источники «Ведомостей» предполагали, что пакет акций бывший научный руководитель Владимира Путина мог получить за неформальную помощь «ФосАгро» во время «дела ЮКОСа». В самом «ФосАгро» утверждали, что все принадлежащие акции Литвиненко приобретал на возмездной основе.

Богатый ректор

Владимир Литвиненко уже возглавил до этого рейтинг самых богатейших ректоров России, пишет News.ru. В конце 1990-х Литвиненко руководил ученым советом, на котором защищал кандидатскую диссертацию будущий президент Владимир Путин.