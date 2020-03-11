Forbes посчитал, на сколько обеднели российские миллиардеры на обвале рынков

10 марта совладелецы «Лукойла» Вагит Алекперов и Леонид Федун потеряли 2,1 млрд долларов и 904 млн долларов соответственно. Глава «Норникеля» Владимир Потанин лишился 613 млн долларов — его состояние уменьшилось до 25,9 млрд долларов.
Состояние бенефициаров «Новатэка» Леонида Михельсона и Геннадия Тимченко уменьшилось на 607 млн долларов и 594 млн долларов соответственно, пишет bfm.ru.
Совладелец «Русала» Олег Дерипаска потерял 528 млн долларов, состояние владельцев «Альфа-групп» Михаила Фридмана и Германа Хана сократилось на 472 млн долларов и 302 млн долларов соответственно.
Ранее Forbes назвал самого богатого россиянина — Владимир Потанин стал первым в российской части глобального списка Forbes.