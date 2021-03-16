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Экономика

Формула цены на бензин изменится с 1 мая

Кабмин согласовал корректировки в формуле демпферного механизма с 1 мая для удержания цен на бензин на заправках в пределах инфляции.

Заправка. Бензин.
Заправка. Бензин.
СС0

Об этом договорились на совещании у вице-премьера Александра Новака профильные ведомства и топ-менеджеры крупных нефтяных компаний, пишет РБК.

Сейчас Минфин готовит законопроект о корректировке демпфера.

«Планируется, что механизм заработает с 1 мая 2021 года с целью сохранения маржинальности в рознице и стабильности цен на АЗС», — сказал Новак.

В сегодняшних макроэкономических условиях демпферный механизм при текущем курсе и при повышении цен на нефть на мировых рынках частично потребовал корректировки, и в правительстве этот вопрос был проработан, добавил Новак, пишет bfm.ru.

По расчетам аналитиков, нефтяники получат от этих изменений компенсацию на 42 млрд рублей.

Ранее в Минэнерго прокомментировали рост цен на бензин в марте. Рост цен на нефтепродукты в рознице в первую неделю марта связан с рядом фактором, включая возросший сезонный спрос на топливо, а также морозы, заявили в ведомстве.

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