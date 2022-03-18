18 марта
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Экономика

Франк: зарплата на предприятиях Барнаула приблизилась к 45 тысячам, повышение — на контроле

Глава Барнаула Вячеслав Франк заявил на отчете о деятельности в 2021 году перед депутатами БГД, что уровень зарплаты на крупных и средних предприятиях увеличился на 10%, сообщает мэрия.

Вячеслав Франк.
Вячеслав Франк.
Фото предоставлено пресс-службой администрации города Барнаула.

Франк отметил, что весомым результатом 2021 года стало решение поставленной президентом России задачи по восстановлению рынка труда.

Так, в Барнауле создали более 3,5 тысячи новых рабочих мест. По сравнению с началом года безработица снизилась в 6 раз и достигла допандемийного уровня.

По данным главы города, среди столиц СФО в Барнауле зарегистрировано самое низкое значение безработицы.

«На контроле администрации города остается важнейший для каждого жителя вопрос повышения оплаты труда. Уровень заработной платы на крупных и средних предприятиях увеличился на 10% и приблизился к 45 тысячам рублей», — указал Франк.

Он пояснил, что краевое финансирование и оптимизация расходов позволили выполнить «дорожные карты» по повышению оплаты труда работников бюджетной сферы.

Деньги. Зарплата.
Деньги. Зарплата.
pexels.com

Тем не менее прилагаемые усилия и меры недостаточны для выхода на новый уровень зарплаты. Поэтому увеличение темпов роста оплаты труда работников остается в числе приоритетных задач власти Барнаула.

«Важную роль в данной ситуации играют меры социальной поддержки, оказываемой барнаульцам из краевого и федерального бюджетов в размере 6,6 миллиарда рублей. Из бюджета города на эти цели направлено 60 миллионов» — рассказал глава города.

Также подчеркнул, что все большую роль в экономическом развитии Барнаула играет предпринимательство, особенно наиболее пострадавший от пандемии малый и средний бизнес, которому различные меры поддержки помогли адаптироваться к новым условиям.

«Это подтверждают увеличение на 25% поступления налогов и сборов в бюджет города. При этом важнейшей задачей остается выстраивание новых коммуникаций между бизнесом, властью и институтами развития с целью совместной реализации проектов», — отметил Франк.

На мероприятии глава Барнаула также назвал отрасль, ставшую авангардом в «год восстановления отраслей экономики».

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