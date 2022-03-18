Глава Барнаула назвал отрасль, ставшую авангардом в «год восстановления отраслей экономики»

Глава Барнаула Вячеслав Франк заявил на отчете о деятельности в 2021 году перед депутатами БГД, что авангардом развития города стала строительная отрасль, сообщает мэрия.

Франк отметил, что в 2021 году в Барнауле достигнут рекордный за всю историю города объем введенного жилья — более 680 тыс. кв. м. Каждый час на протяжении года строилась новая квартира.

«Фактическая обеспеченность населения Барнаула жильем составляет 27 квадратных метров на человека. Чтобы еще раз подчеркнуть значимость этого факта, отмечу, что в конце советской эпохи, в 1991 году, этот показатель был почти вдвое меньше — 14 „квадратов“ на человека», — указал глава города.

По его словам, сегодня Барнаул уверенно входит в тройку лидеров по вводу жилья в СФО, а барнаульские застройщики — в сотню лучших России по объему текущего строительства и вводу жилья.

Франк также подчеркнул, что предложения застройщиков и выданные разрешения на строительство многоквартирных домов позволяют уверенно говорить о достижении плановых показателей по вводу жилья в 2022 году.

«В прошедшем году мы заложили основу для дальнейшей градостроительной политики краевого центра. Разработка нового Генерального плана развития города — основного градостроительного документа, начавшаяся в конце 2021 года, позволит определить новые перспективные участки для строительства жилья с учетом размещения детских садов и школ, общественных территорий, путей развития общественного транспорта», — заверил глава города.

Франк сообщил депутатам, что 2021 год стал для Барнаула годом восстановления отраслей экономики.

«Индекс промышленного производства по итогам года сложился на уровне 105,6%, что выше, чем в крае и в целом по стране. Почти на 23% вырос объем продукции, выпускаемой крупными и средними предприятиями. Число прибыльных организаций города достигло 85%. Лидерами промышленного роста стали предприятия обрабатывающей и энергетической отраслей. На развитие промышленного потенциала города направлены собственные инвестиционные программы предприятий, инструменты господдержки», — рассказал он.

Глава города отметил, что по итогам 2021 года в городскую экономику вложили более 32 млрд рублей. Кроме того, Барнаул получил новый федеральный инструмент развития.

«Это реализация инвестиционных проектов за счет инфраструктурных бюджетных кредитов. За два года запланировано выполнить четыре проекта дорожной и коммунальной сферы стоимостью более 5 млрд рублей. Они обеспечат будущее развитие Барнаула и поддержат общий уровень инвестиций», — отметил глава города.

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