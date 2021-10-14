Французская «вечорка» объяснила, почему Россия богатая, а люди в стране бедные

Уровень жизни россиян продолжает снижаться, несмотря на высокие макроэкономические показатели. Причина этого — в структуре российской экономики и замороженной политической системе, пишет Le Monde .

Как отмечает издание, после 20 лет правления Владимира Путина в России сложилась парадоксальная ситуация — «страна никогда еще не была такой богатой, а ее жители с каждым годом все беднее».

Не считая 2020 года, бюджет сбалансирован или профицитный, госдолг не превышает 18% ВВП. При этом уровень бедности на начало года составил 13,1%, а доходов 62% россиян, по данным Росстата, хватает только на покупку еды и одежды.

«Первым объяснением является структура российской экономики и ее крайняя зависимость от углеводородов, на которые приходится треть бюджета. Такая модель мало способствует экономическому росту и почти не приносит дохода населению», — отмечает экономист Евгений Гонтмахер, бывший заместитель министра социальной защиты населения РФ.

По его словам, за последние 10 лет выиграло лишь меньшинство, получающее выгоду от экспорта сырья.

В то же время правительство РФ не верит в возможность сделать экономику более эффективной. Они рассуждают так — «пока можно дорого продавать газ и пока люди не протестуют, не стоит ничего менять, лучше накапливать резервы».

Политолог Федор Крашенинников считает, что российские власти рассматривают деньги из резервов как их собственные, а не народные. Такие средства «нужно использовать для серьезных дел, например, Сирии и Ливии, а не для поддержки предпринимателей», пишет «Росбалт».

Кроме того, улучшение государственной системы управления потребовало бы глубоких реформ, в частности, в судебной или налоговой сфере. Однако, по словам Гонтмахера, «консерватизм власти достиг беспрецедентного уровня, и любая реформа воспринимается как недопустимый фактор риска».

На этом фоне единственным доступным инструментом остается выплата разовых премий населению, указано в статье.

<Le Monde — французская ежедневная вечерняя газета леволиберальных взглядов.>

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о восстановлении экономики после ковид-пандемии. По его оценкам, уже в этом году российская экономика сможет «уверенно выходить на положительную динамику роста».

Также Путин заявил о готовности России делиться своими антикризисными наработками/