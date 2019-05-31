ФСБ России и Рослесхоз проводят выемку документов в Минприроды Алтайского края

Как сообщает сайт Рослесхоза , в министерстве природных ресурсов и экологии Алтайского края 31 мая провели выемку документов, это связано с предполагаемыми многочисленными нарушениями лесного законодательства в лесах региона.

Как сообщает пресс-служба Рослесхоза, мероприятие было проведено на основании «установленных федеральной комиссией фактов нарушений лесного законодательства в лесах Алтайского края».

Официальное заявление Рослесхоза:

В ходе совместной проверки Федерального агентства лесного хозяйства и Федеральной службы безопасности РФ выявлено значительное количество нарушений лесного законодательства, совершенных в лесах, расположенных на территории Алтайского края. Изъятые документы могут иметь доказательственное значение. В настоящее время проверка продолжается, о ее результатах будет сообщено дополнительно.

Добавим, в последний год лесная отрасль края подверглась мощнейшей критике, в том числе со стороны федеральных структур и СМИ. Глава минприроды России Дмитрий Кобылкин лично сказал, что уникальные ленточные лесные боры Алтайского края будут защищать от рубок с января 2019 года. На федеральном уровне решается, каким будет минимальный возраст деревьев, которые можно будет вырубать.