«Газпром» за пять лет инвестирует в Алтайский край 60 млрд рублей

«Газпром» инвестирует 59,9 млрд рублей, сообщила пресс-служба регионального правительства.
Компания построит 600 км газопроводов-отводов с тремя газораспределительными станциями до Ребрихи, Рубцовска и Славгорода.
Как уже сообщалось, также проложат межпоселковые газопроводы для газификации Ярового и 21 населенного пункта в Алтайском, Зональном, Косихинском районах, а также в Ребрихинском, Топчихинском, Тюменцевском и Целинном.
Последние четыре района газифицируются впервые.
Власти планируют подачу газа крупным предприятиям пищевой, сельскохозяйственной промышленности и теплоэнергетики.
Правительство края построит внутрипоселковые газопроводы, подготовит к приему газа 3 тысячи домовладений, 27 котельных и предприятий.
На 1 января 2020 года уровень газификации Алтайского края составил 13,3%, в том числе городов — 17,6%, сельской местности — 9,4%.