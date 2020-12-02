Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
2 декабря -11°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Экономика

«Газпром» за пять лет инвестирует в Алтайский край 60 млрд рублей

600 км газопроводов и газораспределительные станции появятся в Алтайском крае благодаря инвестициям «Газпрому». Председатель правления компании Алексей Миллер и губернатор региона Виктор Томенко подписали программу развития газоснабжения и газификации края на 2021−2025 годы.

Газ.
Газ.
СС0

«Газпром» инвестирует 59,9 млрд рублей, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Компания построит 600 км газопроводов-отводов с тремя газораспределительными станциями до Ребрихи, Рубцовска и Славгорода.

Как уже сообщалось, также проложат межпоселковые газопроводы для газификации Ярового и 21 населенного пункта в Алтайском, Зональном, Косихинском районах, а также в Ребрихинском, Топчихинском, Тюменцевском и Целинном.

Последние четыре района газифицируются впервые.

Строительство газопровода.
Строительство газопровода.
altapress.ru

Власти планируют подачу газа крупным предприятиям пищевой, сельскохозяйственной промышленности и теплоэнергетики.

Правительство края построит внутрипоселковые газопроводы, подготовит к приему газа 3 тысячи домовладений, 27 котельных и предприятий.

На 1 января 2020 года уровень газификации Алтайского края составил 13,3%, в том числе городов — 17,6%, сельской местности — 9,4%.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость