Власти Алтайского края анонсировали важный проект с «Газпромом» на 55 млрд рублей

Речь, в частности, идет о строительстве магистральных сетей до Славгорода и Рубцовска, затраты на которые берет на себя госкорпорация «Газпром».
Объем финансирования этого направления составит 55 млрд рублей. Сроки начала работ министр не озвучил.
Еще 4,5 млрд рублей в ближайшие пять лет «Газпром» может потратить на строительство межпоселковых сетей. В 2021 году планируется завершить строительство сетей к Ребрихе, жители которой ждут газ уже много лет.
Как сообщалось ранее, от самого Ребрихинского газопровода запитают жителей Тюменцевского, Мамонтовского и Топчихинского районов.
Алтайский край возьмет на себя за счет регионального финансирование само подключение к газу и строительство внутрипоселковых сетей.
В связи с масштабностью новой программы руководство региона приняло решение увеличить ежегодные расходы на газификацию с 300 до 400 млн рублей.