Власти Алтайского края анонсировали важный проект с «Газпромом» на 55 млрд рублей

Алтайский край разрабатывает программу газификации региона на 2021−2025 годы. По словам министра строительства и жилищно-коммунальному хозяйства Ивана Гилева, в документе предусмотрены серьезные работы, стоимость которых составляет десятки миллиардов рублей.

Речь, в частности, идет о строительстве магистральных сетей до Славгорода и Рубцовска, затраты на которые берет на себя госкорпорация «Газпром».

Объем финансирования этого направления составит 55 млрд рублей. Сроки начала работ министр не озвучил.

Еще 4,5 млрд рублей в ближайшие пять лет «Газпром» может потратить на строительство межпоселковых сетей. В 2021 году планируется завершить строительство сетей к Ребрихе, жители которой ждут газ уже много лет.

Как сообщалось ранее, от самого Ребрихинского газопровода запитают жителей Тюменцевского, Мамонтовского и Топчихинского районов.

Газификация. Жители края ее приветствуют. Altairegion22.ru

Алтайский край возьмет на себя за счет регионального финансирование само подключение к газу и строительство внутрипоселковых сетей.

В связи с масштабностью новой программы руководство региона приняло решение увеличить ежегодные расходы на газификацию с 300 до 400 млн рублей.