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Экономика

В Алтайском крае опять возобновили строительство многострадального газопровода на Ребриху

На Алтае в очередной раз возобновили строительство газопровода на Ребриху, откуда газ пойдет на несколько районов, сообщает Telegram-канал «Ленина, 59».

Газификация. Жители края ее приветствуют.
Газификация. Жители края ее приветствуют.
Altairegion22.ru

Ранее договоренность о возобновлении заключили между правительством Алтайского края и ПАО «Газпром».

«Ветку тянут не в сторону Ребрихи, а наоборот от райцентра в направлении Шахов. Магистраль длиной 50 км и ценой более 1 млрд рублей планируют уложить до конца следующего года», — отмечают в сообщении.

Сразу после этого начнется строительство двух магистральных газопроводов: до Славгорода и до Рубцовска. Их проектирование уже завершили.

От самого Ребрихинского газопровода запитают жителей Тюменцевского, Мамонтовского и Топчихинского районов.

В мае 2020 года altapress.ru рассказывал о возобновлении работы над самым долгоиграющим проектом газификации.

Напомним, прокладка газопровода стартовала 4 года назад, но сроки завершения проекта неоднократно переносили.

Еще в 2014 году, в год губернаторских выборов и раздачи обещаний, краевые власти заявили: газопровод до Ребрихи дотянется в декабре 2015 года, а затем пойдет на запад и юго-запад.

Поручения тогда раздали всем. Однако стартовало строительство только осенью 2016 года, это торжественно отметили. Новый срок завершения строительства — конец 2021 года. К этому моменту должны установить газораспределительную станцию в Ребрихе.

В августе 2019 года глава минстроя края Иван Гилев оправдывался за очередной срыв газификации в регионе.

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