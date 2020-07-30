В Алтайском крае опять возобновили строительство многострадального газопровода на Ребриху

Ранее договоренность о возобновлении заключили между правительством Алтайского края и ПАО «Газпром».
«Ветку тянут не в сторону Ребрихи, а наоборот от райцентра в направлении Шахов. Магистраль длиной 50 км и ценой более 1 млрд рублей планируют уложить до конца следующего года», — отмечают в сообщении.
Сразу после этого начнется строительство двух магистральных газопроводов: до Славгорода и до Рубцовска. Их проектирование уже завершили.
От самого Ребрихинского газопровода запитают жителей Тюменцевского, Мамонтовского и Топчихинского районов.
В мае 2020 года altapress.ru рассказывал о возобновлении работы над самым долгоиграющим проектом газификации.
Напомним, прокладка газопровода стартовала 4 года назад, но сроки завершения проекта неоднократно переносили.
Еще в 2014 году, в год губернаторских выборов и раздачи обещаний, краевые власти заявили: газопровод до Ребрихи дотянется в декабре 2015 года, а затем пойдет на запад и юго-запад.
Поручения тогда раздали всем. Однако стартовало строительство только осенью 2016 года, это торжественно отметили. Новый срок завершения строительства — конец 2021 года. К этому моменту должны установить газораспределительную станцию в Ребрихе.
В августе 2019 года глава минстроя края Иван Гилев оправдывался за очередной срыв газификации в регионе.