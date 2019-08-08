Министр Гилев оправдывался за очередной срыв газификации в Алтайском крае

За первую половину 2019 года программу газификации в Алтайском крае выполнили только на 10%. Некоторые проекты еще даже не прошли экспертизу, выяснилось 7 августа на заседании правительства региона. Глава минстроя края Иван Гилев, объясняясь, пожаловался и на плохую работу подрядчиков.

В этом году на газификацию должны направить 323 млн рублей, из которых 300 млн — федеральные деньги, следовало из слов губернатора Виктора Томенко.

Минстрой края является заказчиком по 18 объектам. Как сказал министр сельского хозяйства Александр Чеботаев, 8 объектов реализуются по программе развития сельских территорий, по ним уровень освоения выделенных средств — 2,4%. По некоторым из них проектно-сметная документация даже не прошла госэкспертизу, о начале работ, соответственно, речи не идет.

В чем причины срывов?

Иван Гилев сообщил, что в прошлом году за первое полугодие освоили и вовсе лишь 5% средств. «Хотя эта цифра мне самому не нравится», — сказал он. Министр назвал несколько причин сложившейся в этом году ситуации.

1. Теперь при прокладке газовых сетей требуется, по словам Гилева, «делать археологию». То есть проводить соответствующие изыскания. Этим в крае занимаются только 4 специалиста, которые, соответственно, загружены работой под завязку.

Газификация. Дмитрий Кудрявцев

«Дорешиваем вопрос. Но там надо произвести ряд действий, чтобы до конца года освоить средства», — крайне невнятно прокомментировал министр.

2. Что-либо строить в Алтайском крае можно начинать только с мая, когда оттаивает земля.

3. Подрядчики в ряде случаев проводят работы некачественно и не в срок. Большую часть объектов делают две компании. Одна — «Газпром газораспределение Барнаул». Вторую Гилев назвал фирмой Романа Трепакова. Скорее всего, речь идет о компании «Строй-мастер», связанной с экс-депутатом краевого заксобрания Трепаковым.

О ней министр отозвался как о подрядчике, который постоянно держит в напряжении.

Иван Гилев,

министр строительства и ЖКХ:

Мы, конечно, больше радуемся, когда выигрывает «Газпром газораспределение Барнаул», и просим их понижаться в цене. Но понижаясь, этот подрядчик теряет в качестве, и мы и там начинаем получать проблемы.

У минстроя края уже давно противоречия с компанией «Строй-мастер». Они неоднократно предъявляли претензии друг другу, в том числе публично и в судах. Подрядчик в свое время обвинял минстрой в проведении конкурсов, куда не всякий соискатель может заявиться. А министерство неоднократно упрекало фирму в срыве сроков.

Иван Гилев в АКЗС akzs.ru

В июне этого года УФАС подтвердил картельный сговор между «Строй-мастером» и компанией «СпецСтройМонтаж», которые ради победы на торгах договорились участвовать в них совместно. Аукционы предполагали строительство в том числе газовых сетей.

4. Кроме того, Иван Гилев на заседании правительства сообщил, что поменял руководителя в «Алтайкоммунпроекте». По словам министра, частично в срыве сроков гназификации есть и его вина. С 10 июля врио директора значится Денис Худяков. Ранее руководителем был Владимир Чугунцов.

Какая ситуация с газом в целом по краю?

Напомним, а марте депутаты краевого заксобрания резко раскритиковали Ивана Гилева за срыв программы газификации.

Алтайский край газифицирован только на 16%. Из 76 сельских поселений, к которым проведена труба, по состоянию на март, только 12 в полной мере пользовались голубым топливом.

Конкретные примеры привел Альберт Лунев, глава экономического комитета АКЗС. Например, в Смоленском построили ГРС, потенциально к газу могли подключиться 855 домовладений, но сделали это только 417, или 43%. В Калманке газифицировать дома теоретически могут все, но воспользовались возможностью лишь 41%.

Газификация. Михаил Хаустов

Такая статистика «убивает» любые переговоры с «Газпромом» о дальнейшей газификации региона, сказали депутаты.

Александр Романенко тогда затронул и тему «боданий» с подрядчиками:

То подрядчик не тот, то лицо у него не то, то руки у него не т. е. Но ускорять процесс-то надо. Это же неправильно, когда люди приняли решение, вложили собственные средства, сделали проект, а между проектом и запуском газа проходит до 5 лет ожидания. Ну это что такое? Все помрем, а газа нет.

Виктор Томенко предложил Гилеву провести отдельную встречу по теме газификации.