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Экономика

«Где деньги, Зин?» После слов Путина Минобрнауки проверит зарплату ученой из Новосибирска

Министерство проверит уровень заработной платы ученой из новосибирского института, сообщившей, что ее выплаты не соответствуют установленному уровню 200% от средней зарплаты по региону, сообщает РБК.

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

Об этом рассказал в интервью телеканалу «Россия-24» министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

«Такие ситуации бывают, и в каждой такой ситуации нужно предметно разбираться, потому что заработная плата выплачивается в конкретном университете или в научной организации. <…> Что касается этой ситуации, мы уже разбираемся и смотрим, и, очевидно, будут предприняты определенные шаги», — пояснил министр.

Деньги. Монеты.
Деньги. Монеты.
CC0

Путин попросил министров разобраться с зарплатами ученых. Соответствующие поручения Фалькову и министру финансов Антону Силуанову дал президент России. Об этом стало известно в ходе заседания Совета по науке и образованию.

Напомним, на заседании Совета старшая сотрудница Новосибирского научного центра Анастасия Проскурина рассказала, что, будучи на своей должности, получает всего 25 тыс. рублей. По ее словам, после издания главной государства указа о повышении зарплат ученых сотрудникам предложили перейти на работу на полставки.

Ученый за микроскопом.
Ученый за микроскопом.
pixabay.com.

Она добавила, что руководство ответило на это примерно такими словами: «указ был, а бюджет увеличен не был».

Президент в ответ на это отметил, что средний уровень зарплат в Новосибирской области составляет 39 тыс. рублей, поэтому научная сотрудница должна получать 78 тыс. рублей.

«Антон Германович, если вы говорите, у вас информация о том, что у них 200% от среднего в регионах, «где деньги, Зин»?", — обратился он к Силуанову.

Министр финансов в ответ уточнил, что зарплата Проскуриной должна составлять 210% от средней по региону, и пообещал разобраться в ситуации.

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