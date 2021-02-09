«Где деньги, Зин?» После слов Путина Минобрнауки проверит зарплату ученой из Новосибирска

Министерство проверит уровень заработной платы ученой из новосибирского института, сообщившей, что ее выплаты не соответствуют установленному уровню 200% от средней зарплаты по региону, сообщае т РБК.

Об этом рассказал в интервью телеканалу «Россия-24» министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

«Такие ситуации бывают, и в каждой такой ситуации нужно предметно разбираться, потому что заработная плата выплачивается в конкретном университете или в научной организации. <…> Что касается этой ситуации, мы уже разбираемся и смотрим, и, очевидно, будут предприняты определенные шаги», — пояснил министр.

Деньги. Монеты. CC0

Путин попросил министров разобраться с зарплатами ученых. Соответствующие поручения Фалькову и министру финансов Антону Силуанову дал президент России. Об этом стало известно в ходе заседания Совета по науке и образованию.

Напомним, на заседании Совета старшая сотрудница Новосибирского научного центра Анастасия Проскурина рассказала, что, будучи на своей должности, получает всего 25 тыс. рублей. По ее словам, после издания главной государства указа о повышении зарплат ученых сотрудникам предложили перейти на работу на полставки.

Ученый за микроскопом. pixabay.com.

Она добавила, что руководство ответило на это примерно такими словами: «указ был, а бюджет увеличен не был».

Президент в ответ на это отметил, что средний уровень зарплат в Новосибирской области составляет 39 тыс. рублей, поэтому научная сотрудница должна получать 78 тыс. рублей.

«Антон Германович, если вы говорите, у вас информация о том, что у них 200% от среднего в регионах, «где деньги, Зин»?", — обратился он к Силуанову.

Министр финансов в ответ уточнил, что зарплата Проскуриной должна составлять 210% от средней по региону, и пообещал разобраться в ситуации.