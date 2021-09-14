14 сентября 16°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Экономика

Гендиректор «ЭкоНивы» назвал сроки запуска миллиардного инвестпроекта на Алтае

«ЭкоНива-АПК Холдинг» вынужденно приостановил реализацию крупного инвестиционного проекта в Тальменском районе, но от планов не отказывается. Ситуацию обсудили губернатор Алтайского края Виктор Томенко и генеральный директор компании Штефан Дюрр.

Коровы. Животноводство.
Коровы. Животноводство.
СС0

Строительство животноводческого комплекса на 6 тыс. коров приостановили в связи с задержкой открытия кредитного финансирования со стороны банка-партнера инвестора, сообщает пресс-служба краевого правительства.

Дюрр заверил главу региона, что инвестиционные планы «ЭкоНива-АПК Холдинг» остаются в силе.

«В ходе общения стороны пришли к договоренности о корректировке сроков реализации трехстороннего соглашения. Строительство животноводческого комплекса планируется завершить в 2022—2023 годах», — говорится в сообщении регионального кабмина.

Как ранее писал altapress.ru, для реализации проекта «ЭкоНиве» передали в аренду на 49 лет 14,5 тыс. гектаров земли сельхозназначения в Тальменском районе, еще около 3 тыс га компания купила. Инвестор собирался вложить 3,2 млрд рублей.

Компания планировала использовать земли для выращивания кормов. Ее проект включили в число приоритетных в Алтайском крае.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость