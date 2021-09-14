Гендиректор «ЭкоНивы» назвал сроки запуска миллиардного инвестпроекта на Алтае

«ЭкоНива-АПК Холдинг» вынужденно приостановил реализацию крупного инвестиционного проекта в Тальменском районе, но от планов не отказывается. Ситуацию обсудили губернатор Алтайского края Виктор Томенко и генеральный директор компании Штефан Дюрр.

Строительство животноводческого комплекса на 6 тыс. коров приостановили в связи с задержкой открытия кредитного финансирования со стороны банка-партнера инвестора, сообщает пресс-служба краевого правительства.

Дюрр заверил главу региона, что инвестиционные планы «ЭкоНива-АПК Холдинг» остаются в силе.

«В ходе общения стороны пришли к договоренности о корректировке сроков реализации трехстороннего соглашения. Строительство животноводческого комплекса планируется завершить в 2022—2023 годах», — говорится в сообщении регионального кабмина.

Как ранее писал altapress.ru, для реализации проекта «ЭкоНиве» передали в аренду на 49 лет 14,5 тыс. гектаров земли сельхозназначения в Тальменском районе, еще около 3 тыс га компания купила. Инвестор собирался вложить 3,2 млрд рублей.

Компания планировала использовать земли для выращивания кормов. Ее проект включили в число приоритетных в Алтайском крае.