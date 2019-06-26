Генеральный директор «Магнита» ушла из компании

«Ольга Наумова приняла решение покинуть компанию из-за разного с советом директоров видения стратегии развития бизнеса. Роль генерального директора возьмет на себя президент „Магнита“ Ян Дюннинг», — сообщает RNS со ссылкой на источник в компании.

Ольга Наумова возглавила «Магнит» в мае 2018 года.

Изменения в составе руководства «Магнита» начались в феврале 2018 года, когда сооснователь ритейлера Сергей Галицкий продал почти всю свою долю ВТБ, пишет ura.ru.

Ранее розничная сеть «Лента» сообщила о поступившем от «Магнита» предложении о слиянии. «Магнит» выказал готовность приобрести 100% ценных бумаг ретейлера за 1,78 млрд долларов.

Эксперт предполагал, что ФАС одобрит сделку «Магнита» с «Лентой» — в России есть специальные правки в закон «О торговле», запрещающие ретейлерам в продовольственном секторе занимать долю рынка более 25%.

По мнению аналитика, в ряде регионов «Магнит» не сможет приобрести «Ленту», не закрыв гипермаркеты и супермаркеты.