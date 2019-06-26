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Экономика

Генеральный директор «Магнита» ушла из компании

Генеральный директор российского ритейлера «Магнит» Ольга Наумова уходит из компании.

Магазин "Магнит" открылся в ТЦ "Вавилон".
Магазин "Магнит" открылся в ТЦ "Вавилон".
altapress.ru

«Ольга Наумова приняла решение покинуть компанию из-за разного с советом директоров видения стратегии развития бизнеса. Роль генерального директора возьмет на себя президент „Магнита“ Ян Дюннинг», — сообщает RNS со ссылкой на источник в компании.

Ольга Наумова возглавила «Магнит» в мае 2018 года.

Изменения в составе руководства «Магнита» начались в феврале 2018 года, когда сооснователь ритейлера Сергей Галицкий продал почти всю свою долю ВТБ, пишет ura.ru.

Ранее розничная сеть «Лента» сообщила о поступившем от «Магнита» предложении о слиянии. «Магнит» выказал готовность приобрести 100% ценных бумаг ретейлера за 1,78 млрд долларов.

Эксперт предполагал, что ФАС одобрит сделку «Магнита» с «Лентой» — в России есть специальные правки в закон «О торговле», запрещающие ретейлерам в продовольственном секторе занимать долю рынка более 25%.

По мнению аналитика, в ряде регионов «Магнит» не сможет приобрести «Ленту», не закрыв гипермаркеты и супермаркеты.

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