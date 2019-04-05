Объединение? «Магнит» намерен полностью купить «Ленту»

Розничная сеть «Лента» сообщила о поступившем от «Магнита» предложении о слиянии. «Магнит» выказал готовность приобрести 100% ценных бумаг ретейлера за 1,78 млрд долларов.

Таким образом, это более выгодное предложение, чем «Севергрупп» Алексея Мордашова, которая ранее согласилась купить 41,91% акций «Ленты» у TPG Group и Европейского банка реконструкции и развития за 728,9 млн долларов.

Обсуждение носило общий характер, «Магнит» не смог предоставить четкого видения структуры, времени и реализуемости совместного проекта, говорится в заявлении «Ленты», пишет bfm.ru.

«Магнит» действительно заинтересован в сделке. Розничная сеть сделала «Ленте» предложение по выкупу 100% акций ретейлера", — сообщил ТАСС представитель компании.

Мнение эксперта

Объединение двух торговых сетей возможно, только если сделка с «Севергрупп» вдруг сорвется.

Тимур Нигматуллин,

аналитик компании «Открытие Брокер»:

На текущий момент у «Севергрупп» есть обязывающие соглашения с крупнейшими акционерами «Ленты» — TPG и Европейским банком реконструкции и развития. Думаю, «Магнит» как компания, заинтересованная в покупке всего ретейлера, не купит «Ленту», потому что сделка с «Севергрупп» носит обязывающий характер. Если сделка по какой-то причине не совершится, допустим, против Мордашова будут введены санкции или он не объявит оферту миноритариям, думаю, «Магнит» может купить и растворить в себе «Ленту».

Эксперт не уверен, что ФАС одобрит сделку «Магнита» с «Лентой» — в России есть специальные правки в закон «О торговле», запрещающие ретейлерам в продовольственном секторе занимать долю рынка более 25%.

По мнению аналитика, в ряде регионов «Магнит» не сможет приобрести «Ленту», не закрыв гипермаркеты и супермаркеты".

На конец 2018 года в Барнауле работали три гипермаркета и три супермаркета. К открытию готовится магазин на ул. Сергея Семенова, 9 в квартале «Дружный» (данные сайта «Ленты»).