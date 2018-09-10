«Лента» начала строить магазин в новом спальном квартале Барнаула

Федеральная сеть продуктовых магазинов «Лента» продолжает строить здания в Барнауле. Очередная площадка расположена в квартале «Балтийская крепость». Как сообщают источники altapress.ru, ритейлер планирует представить здесь формат супермаркета.

Здание закладывают между Северо-Власихинской, 106 и Балтийская, 105. Участок граничит с новым кварталом «Времена года», а также находится в шаговой доступности от «Янтарного», «Матрешек» и ЖК «Адмиралъ». На участок уже зашла строительная техника. О том, что там будет «Лента», сообщают сотрудники управляющей компании «Балтийская крепость».

Ранее федеральные СМИ писали о том, что «Лента» притормозила с открытием новых точек из-за задержек со строительством. Уже ясно: в этом году введут на 20% точек меньше, чем планировалось. До этого компания заявляла о 50 супермаркетах и 20 гипермаркетах в городах России.

Где в Барнауле откроются новые «Ленты»?

В Барнауле ожидаются несколько «Лент» в новом для ритейлера формате супермаркетов. Эти магазины существенно меньше по площади в отличие от гипермаркетов и предлагают меньший набор товаров.

Новые торговые точки в краевой столице в большой долей вероятности откроются в бывшем магазине «Формула М2», около рынка «Докучаево» (ул. Попова, 70а).

По данным сайта «Лента», сейчас в Барнауле работают три гипермаркета и три супермаркета. К открытию готовится магазин на ул. Сергея Семенова, 9 в квартале «Дружный».