«Лента» притормозила с открытием новых супермаркетов

Федеральная сеть продуктовых магазинов «Лента» притормозила развитие. В этом году компания откроет на 20% меньше, чем планировалось, «из-за задержек в строительстве», пишут «Ведомости ».

В этом году «Лента» планировала открыть около 20 новых гипермаркетов и около 50 новых супермаркетов в разных городах России.

В том числе ожидалось несколько «суперов» в Барнауле: сначала анонсировалось четыре магазина, а затем стало известно, что сеть готовит еще несколько помещений. В их числе стоящее отдельно здание на ул. Попова, 70а и помещение бывшего магазина «Формула М2» на Красноармейском, 64, которое «Лента» этим летом выкупила у банка «Открытие» (оно находилось в залоге, — прим. ред.).

В связи со сложившимися обстоятельствами, теперь неизвестно, когда новые супермаркеты «Лента» откроются в Барнауле. Компания действительно довольно долго готовит приобретенные помещения для старта. Так купив площади на Северо-Западной, 155 в ноябре 2017 года, она открыла магазин только летом 2018 года. Ее опередила местная «Мария-Ра», которая оперативно выкупили помещение рядом и открыла свой магазин уже в апреле.