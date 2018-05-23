Моцарелла, травы и "Доширак". Как выглядит новый компактный супермаркет "Лента" в Барнауле

Супермаркет "Лента" на Кулагина, 44. Фото: altapress.ru. Супермаркет "Лента" на Кулагина, 44. Фото: altapress.ru. Супермаркет "Лента" на Кулагина, 44. Фото: altapress.ru. Супермаркет "Лента" на Кулагина, 44. Фото: altapress.ru. Супермаркет "Лента" на Кулагина, 44. Фото: altapress.ru. Супермаркет "Лента" на Кулагина, 44. Фото: altapress.ru. Супермаркет "Лента" на Кулагина, 44. Фото: altapress.ru. Супермаркет "Лента" на Кулагина, 44. Фото: altapress.ru. Супермаркет "Лента" на Кулагина, 44. Фото: altapress.ru. Супермаркет "Лента" на Кулагина, 44. Фото: altapress.ru. Супермаркет "Лента" на Кулагина, 44. Фото: altapress.ru. Супермаркет "Лента" на Кулагина, 44. Фото: altapress.ru. Супермаркет "Лента" на Кулагина, 44. Фото: altapress.ru. Открытие третьей "Ленты" и ТРЦ "Пионер". Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. "Лента". Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.

Мини "суперлента"

До сих пор в Барнауле работало три "Ленты": два гипермаркета в новостройках (на Павловском тракте и Власихинской) и еще один супермаркет в ТРЦ "Пионер" (площадь около 5 тысяч кв. м). На Кулагина, 44 открылся новый формат. Официально его называют супермаркетом, но он компактнее ранее представленных магазинов этой категории.

В отличие от первого "супера" в "Пионере", здесь меньше площадь. Общая — 1,2 тысяч кв. метров, а торгового зала — 353 кв. метров, сообщает официальный сайт ритейлера.

Здесь очевидно меньше ассортимент: всего 3,6 тысяч наименований против "пионерских" 6,2 тысяч (в гипермаркете продают около 36 тысяч наименований). Сама площадь зала более загружена: пространство между полками и витринами не позволит возить тележку (хотя они есть на входе в торговый зал), а покупателей обслуживают четыре кассы.

Формат супермаркета рассчитан на то, что сумма в чеке, а значит и покупок будет в три раза меньше, чем в гипермаркете (по данным сайта "Ведомости"). На Кулагина, 44 не продают бытовую технику, одежду, товары для сада, автомобилей, туризма, живую и охлажденную рыбу, канцелярию, цветы и другие товары.

Зато здесь можно найти привычный набор товаров магазина у дома: молочку, колбасы, выпечку, овощи-фрукты, напитки, кондитерку, макаронные, хлебобулочные изделия и полуфабрикаты, бытовую химию, немного посуды и другие категории. Представлены они меньшим количеством брендов и видов товара, чем в "гипере" и супермаркете.

Свой стиль

У новой "Ленты" очевидно есть свой "стиль" — особый ассортимент, выделяющий ее среди других продуктовых магазинов города. Дело не только в узнаваемых собственных торговых марках (СТМ). Здесь, например, есть охлажденное мясо и маринованный шашлык в упаковке производства федеральной компании "Мироторг". В продуктовых магазинах у дома чаще всего продают заморозку, а в специализированных — продукцию местных фермеров.

Еще в новой "Ленте", как и в гипермаркете или, например, "Бахетле", продают свежие пряные травы в мелкой упаковке. Здесь можно найти и "экзотику" вроде пряно-овощных конфитюров для мясных блюд, а также моцареллу и другие подобные товары, от которых чаще всего отказываются сети формата дискаунтер и частные магазины.

Очевидно, что "Лента" нацеливает покупателей на товары повседневного спроса, а вот категории food to go (продукты, которые удобно есть на ходу) здесь представлены скромно. Например, на выпечке ритейлер явно сэкономил. На Кулагина минипекарня работает прямо в торговом зале. Ассортимент лаконичный, свежесть — "не с пылу, с жару".

От "гиперов" новичка отличает качество представленной продукции. Некоторые позиции явно могут быть лучше: в корзине со свежими кабачками можно найти несколько побитых плодов, а цветная капуста уже завяла.

Возможно, "Лента" разработала новый формат с прицелом на развитие торговой площади, где арендаторы могут представить недостающий товар. В бывший ДК на Кулагина, 44 сейчас приглашают арендаторов. В ближайшее время откроется цветочный магазин и, возможно, возобновит работу аптека "Фармакопейка". Сейчас она закрыта, но вывеску не демонтировали.

"Лента" в барнаульском масштабе

"Лента" — одна из крупнейших розничных сетей России. Новый магазин в Барнауле стал двенадцатым супермаркетом, открытым в 2018 году, сообщает официальный сайт ритейлера. С его стартом компания увеличила сеть до 232 гипермаркетов и 108 супермаркетов.

В Барнауле супермаркеты "Ленты" будут появляться на базе магазинов "Холидей", которые ритейлер приобрел в ноябре 2017 года. В городе откроются три "Ленты" в таком же формате, как и на Кулагина, 44. Ожидается, что 6 июня заработают супермаркеты на Северо-Западной, 155 и Сергея Семенова, 9. Открытие супермаркета на Георгия Исакова, 260 пока откладывается на неопределенный срок.

Сейчас "Лента" — одна из самых быстрорастущих сетей в стране. По данным агентства INFOLine, в 2017 году оборот ритейлера вырос на 19,2%. Быстрее него растет только "Пятерочка" — 25,5% за аналогичный период.