Почему барнаульские магазины "Холди" стали копировать формат немецкого дискаунтера

Мягкий дискаунтер

В этом году "Компания Холидей" представила барнаульцам новый формат магазинов, которые назвала "Холди.РФ".

Прообразом для него стала немецкая сеть дискаунтеров ALDI, рассказала Ирина Боднарюк. Иностранный ритейлер вырос на философии тотальной экономии: от рекламных бюджетов до скрепок.

Благодаря этому собственники смогли добиться наценки в 12% (обычно в магазинах она может составлять до 35%). "Холидей" также старается экономить на промо и другой маркетинговой поддержке товаров.

Одна из особенностей "Холди.РФ" — выкладка продукции. Товар можно найти в мелкооптовых картонных коробках, на деревянных палетах, сложенных в подиумы, и корзинах. Их наполняют товарами по группам: игрушки, одежда, шампунь, моющие средства и т. д. В торговом зале мало привычных витрин, в том числе холодильников.

Такая подача товаров отличает сеть от других ритейлеров: "Марии-Ра", "Магнита", "Пятерочки", которые также работают в формате "мягкий дискаунтер". Они меньше используют дешевую мелкооптовую упаковку, в этих магазинах больше классических витрин.

В "Холди.РФ" большое количество продукции под собственными торговыми марками (СТМ) "Холидея". Они занимают около 70% всего ассортимента торговой точки. Узнать их можно по лаконичному дизайну упаковки.

Товары под брендами производителей продаются исключительно в качестве in-out промо — с существенными скидками, подчеркнула Ирина Боднарюк. Как только скидки заканчиваются, продукция из магазина исчезает.

Еще одна отличительная особенность нового формата — большое количество готовых блюд. Кроме кондитерских изделий, снеков и колбас, в "Холди.РФ" можно купить, например, гречневую кашу или суп в порционной упаковке.

Эко-мода

В Новосибирске "Компания Холидей" начала развивать еще один формат магазинов — "Фермер-центр". Сейчас там открыто 10 торговых точек, уточняет Ирина Боднарюк. С вероятностью 50% такие магазины заработают и в Барнауле, говорит источник altapress.ru.

“Некоторые отмечают сходство "Фермер-центр" с моделью магазинов "ВкусВилл" в Москве”, — уточняет Боднарюк. Столичная сеть из 400 точек позиционируется как продавец натуральных продуктов для здорового питания и стала модным брендом.

"Фермер-центр" предлагает покупателям продукты под одноименной торговой маркой. Ее аналогом стал бренд ECO из вышеупомянутой сети ALDI.

"Мы уравняли всех наших поставщиков, предложив лаконичную упаковку. Для нас главное — качество и натуральность, а остальное — это маркетинговые приёмы производителей", — пояснял "НГС-Новости" Артём Нонка, на тот момент директор по маркетингу сети "Холидей классик".

СТМ "Фермер-центр" представляет молочную продукцию, овощную заморозку, маринады, кондитерские изделия, полуфабрикаты, макароны и другие в основных от небольших производителей. Его уже представляет Холди.РФ".

Что случилось с "Холидеем"?

Новосибирская сеть "Холидей" развивается с 2000 года. Она представляла несколько брендов и форматов продуктовых магазинов: гипермаркет "Палата", супермаркеты "Холидей Классик", дискаунтеры "Сибириада" и "Холди Дискаунтер".

В 2017 года стало известно, что сеть попала в сложную финансовую ситуацию и получила несколько исков о банкротстве. В ноябре компания выставила на продажу 150 супер- и гипермаркетов. Часть оперативно купила "Лента".

В 2018 году в Барнауле закрыли две "Палаты". Владелец сети Николай Скороходов заявил СМИ, что будет развивать формат дискаунтеров, писал "Коммерсант".

Очевидно, что результаты работы уже созданной сети "Холди Дискаунтер" и "Сибириада" не устраивали предпринимателя. Некоторые точки закрывались и на их место приходили федеральные сети. Попробовав завоевать рынок "жесткими дискаунтерами" "БУМ" (их описывали как продуктовые базы), Скороходов отказался от этой идеи. В начале 2018 года он сосредоточился на развитии "мягких дискаунтеров" "Холди.РФ".

Источники altapress.ru из головного офиса сети говорят, что ритейлер сейчас меняет начинку своих магазинов. В последнюю очередь он поменяет вывески, поэтому в городе все еще можно встретить и "Холди Дискаунтер", и "БУМы".

Сейчас по данным "Компании Холидей", в Барнауле работают 16 магазинов "Холди.РФ" и еще 5 в Новоалтайске.