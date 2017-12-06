"Холидей" запустил в Барнауле сеть дешевых продуктовых баз

Компания "Холидей" начала развивать сеть своих супер-дискаунтеров. Накануне в трех городах Сибири открылись семь продуктовых баз "Бум". В том числе по одной в Барнауле и Бийске.
"Бум" работает в новом для "Холидея" формате — "средний минус". То есть цены на базе должны быть ниже, чем в дискаунтере. Ритейлер планирует достигнуть этого за счет дешевой аренды и низкой цены закупа товара, а также размещения продукции в заводских коробках.
Для продуктовой базы в Барнауле "Холидей" выбрал "Эко-ярмарку "ВДНХ", расположенную на улице Взлетной в спальном районе Барнаула. Новый арендатор занял около 1 тыс. кв.м. В других городах некоторые продуктовые базы "Бум" расположились на центральных улицах, но большая часть находится на трассах, пишет портал "Ваш город".
Евгений Новокрещинов,
директор по развитию сети магазинов "Холидей":
— Мы уже протестировали такой формат работы в нескольких магазинах и результат устроил компанию. В Барнауле, например, подобная точка под вывеской "Холди Дискаунтер" работает на пр. Ленина, 154а.
Сеть продуктовых баз "Бум" будет расти. На данный момент, говорит Новокрещинов, в разных районах Барнаула подобраны три помещения. Окончательное решение об открытии в них магазинов "Холидей" примет по итогам первого месяца работы на Взлетной.
Справка
В ноябре стало известно, что "Холидей" продал ряд форматов вместе с магазинами питерскому ритейлеру "Лента". В Барнауле сеть выкупила четыре торговые точки: в ТЦ "Бум" (улица Георгия Исакова, 260) и три "Холди" (Сергея Семенова, 9; Северо-Западная, 155; Кулагина, 44). Барнаульцы сообщают, что прежний арендатор уже покинул ряд адресов.
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