"Холидей" запустил в Барнауле сеть дешевых продуктовых баз

Продуктовая база "Бум" в Барнауле. Фото: skyscrapercity.com. Продуктовая база "Бум" в Барнауле. Фото: "Холидей". Продуктовая база "Бум" в Барнауле. Фото: "Холидей". Продуктовая база "Бум" в Барнауле. Фото: "Холидей". Продуктовая база "Бум" в Барнауле. Фото: "Холидей". Продуктовая база "Бум" в Барнауле. Фото: "Холидей". Продуктовая база "Бум" в Барнауле. Фото: skyscrapercity.com.

"Бум" работает в новом для "Холидея" формате — "средний минус". То есть цены на базе должны быть ниже, чем в дискаунтере. Ритейлер планирует достигнуть этого за счет дешевой аренды и низкой цены закупа товара, а также размещения продукции в заводских коробках.

Для продуктовой базы в Барнауле "Холидей" выбрал "Эко-ярмарку "ВДНХ", расположенную на улице Взлетной в спальном районе Барнаула. Новый арендатор занял около 1 тыс. кв.м. В других городах некоторые продуктовые базы "Бум" расположились на центральных улицах, но большая часть находится на трассах, пишет портал "Ваш город".

Евгений Новокрещинов,

директор по развитию сети магазинов "Холидей":

— Мы уже протестировали такой формат работы в нескольких магазинах и результат устроил компанию. В Барнауле, например, подобная точка под вывеской "Холди Дискаунтер" работает на пр. Ленина, 154а.

Сеть продуктовых баз "Бум" будет расти. На данный момент, говорит Новокрещинов, в разных районах Барнаула подобраны три помещения. Окончательное решение об открытии в них магазинов "Холидей" примет по итогам первого месяца работы на Взлетной.

Справка

В ноябре стало известно, что "Холидей" продал ряд форматов вместе с магазинами питерскому ритейлеру "Лента". В Барнауле сеть выкупила четыре торговые точки: в ТЦ "Бум" (улица Георгия Исакова, 260) и три "Холди" (Сергея Семенова, 9; Северо-Западная, 155; Кулагина, 44). Барнаульцы сообщают, что прежний арендатор уже покинул ряд адресов.