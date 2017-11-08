Недвижимость

Стали известны адреса новых магазинов "Лента" в Барнауле

Сегодня, 15:08.
Карта

Ритейлер "Лента" купит четыре магазина сети "Хлидей Классик" в разных районах Барнаула. Адреса со ссылкой на источник называет ИА "Банкфакс". Как сообщил altapress.ru Сергей Дьячков, управляющий партнер DSO Consulting (Новосибирск), в ближайшие месяцы станет известно и о второй части сделки: "Холидей" распродает свое имущество другим ведущим российским ритейлерам: "Магниту" и "Пятерочке".

Гипермаркет "Лента".
Гипермаркет "Лента". Фото : Globus Broker.

Предположительно "Лента" купит один магазин "Холидей Классик" в ТЦ "Бум" (улица Георгия Исакова, 260) и три "Холди" (Сергея Семенова, 9; Северо-Западная, 155; Кулагина, 44). Предположительно с декабря магазины закроют на реконструкцию, в новом формате они начнут работу весной 2018 года.

"Лента" купит четыре магазина "Холидей" в Барнауле
Накануне совладелец "Холидей Классик" Николай Скороходов рассказал RNS, что компания выставила на продажу 151 объект — это супермаркеты и гипермаркеты. Согласно принятой стратегии, "Холидей Классик" решил сконцентрироваться на развитии дискаунтеров, поэтому избавляется от недвижимость прочих форматов, пояснил он.

На данный момент известно, что "Лента" подписала соглашение о покупке у Holiday Group 22 супермаркетов в Сибири. В их числе магазины, работающие под брендами "Холидей Классик", "Кора" и "Холди".

Сергей Дьячков уверен, что это только часть сделки.

Сергей Дьячков,
управляющий партнер DSO Consulting:

Ритейлер распродает свое имущество. Часть отойдет "Ленте", еще часть "Магниту" и "Пятерочке". Такой подход к сделке позволит продавцу получить максимальную прибыль от своих объектов. 

Дьячков полагает, что сделка заключается не только в продаже брендов или переуступке договоров аренды, но в полной реализиции имущества компании "Холидей", включая здания. За собой ритейлер оставляет формат дискаунтер, который усиленно развивает около двух лет. 

 Сергей Дьячков,
 управляющий партнер DSO Consulting:

Я думаю, что полностью сделка завершится в ближайшие месяцы.

Подписчики форума skyscrapercity.com сообщают, что магазина Северо-Западной, 155 уже закрывается, а кассиры сообщают, что на его месте будет "Лента". 

Справка

"Лента" управляла 202 гипермаркетами и 69 супермаркетами. Магазины компании расположены в семи регионах: Новосибирской, Омской, Кемеровской, Томской и Тюменской областях, а также в Алтайском и Красноярском краях. Согласно СПАРК, 99, 92% компании принадлежит кипрской H.S.R. Holiday Siberiada Retailing Group, 0, 08% Николаю Скороходову. Выручка ООО "Компания Холидей" в 2016 году составила 56, 5 млрд рублей.  

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Смотрите также
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров
© 2001-2017 Издательский дом «Алтапресс»
Пользовательское соглашение | Условия комментирования | Городской справочник | Подать объявление
Категория информационной продукции 18+
Администрирование сайта ООО «Алтапресс-сервис»
Рейтинг@Mail.ru Система Orphus
Предложения застройщиков
ул. Никитина, 107 ул. Никитина, 107
"Радужный Спутник" "Радужный Спутник"
ул. Пролетарская, 148 ул. Пролетарская, 148
Партизанская, 149 Партизанская, 149
Жилой комплекс "Изумрудный"  Жилой комплекс "Изумрудный" 
ул. Профинтерна, 30б ул. Профинтерна, 30б