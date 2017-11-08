Стали известны адреса новых магазинов "Лента" в Барнауле

Предположительно "Лента" купит один магазин "Холидей Классик" в ТЦ "Бум" (улица Георгия Исакова, 260) и три "Холди" (Сергея Семенова, 9; Северо-Западная, 155; Кулагина, 44). Предположительно с декабря магазины закроют на реконструкцию, в новом формате они начнут работу весной 2018 года.

Накануне совладелец "Холидей Классик" Николай Скороходов рассказал RNS , что компания выставила на продажу 151 объект — это супермаркеты и гипермаркеты. Согласно принятой стратегии, "Холидей Классик" решил сконцентрироваться на развитии дискаунтеров, поэтому избавляется от недвижимость прочих форматов, пояснил он.

На данный момент известно, что "Лента" подписала соглашение о покупке у Holiday Group 22 супермаркетов в Сибири. В их числе магазины, работающие под брендами "Холидей Классик", "Кора" и "Холди".

Сергей Дьячков уверен, что это только часть сделки.

Сергей Дьячков,

управляющий партнер DSO Consulting:

Ритейлер распродает свое имущество. Часть отойдет "Ленте", еще часть "Магниту" и "Пятерочке". Такой подход к сделке позволит продавцу получить максимальную прибыль от своих объектов.

Дьячков полагает, что сделка заключается не только в продаже брендов или переуступке договоров аренды, но в полной реализиции имущества компании "Холидей", включая здания. За собой ритейлер оставляет формат дискаунтер, который усиленно развивает около двух лет.

Сергей Дьячков,

управляющий партнер DSO Consulting:

Я думаю, что полностью сделка завершится в ближайшие месяцы.

Подписчики форума skyscrapercity.com сообщают, что магазина Северо-Западной, 155 уже закрывается, а кассиры сообщают, что на его месте будет "Лента".

Справка

"Лента" управляла 202 гипермаркетами и 69 супермаркетами. Магазины компании расположены в семи регионах: Новосибирской, Омской, Кемеровской, Томской и Тюменской областях, а также в Алтайском и Красноярском краях. Согласно СПАРК, 99, 92% компании принадлежит кипрской H.S.R. Holiday Siberiada Retailing Group, 0, 08% Николаю Скороходову. Выручка ООО "Компания Холидей" в 2016 году составила 56, 5 млрд рублей.