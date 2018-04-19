"Лента" назвала точные даты открытия трех супермаркетов в Барнауле

Сегодня, 07:50.
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В Барнауле готовы к открытию три супермаркета "Лента". Первый стартует уже через месяц, еще два в начале июня. Об этот altapress.ru рассказали источник, знакомый с развитием компании в Барнауле. Таким образом в городе будет работать шесть магазинов "Лента".

"Лента".
"Лента". Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.

Первая "Лента" в формате "супермаркет" открылась в Барнауле в ТРЦ "Пионер" с 2016 года. Еще четыре магазина компания анонсировала на месте "Холидеев", которые приобрела в ноябре 2017 года.

Адреса и даты открытия магазинов "Лента"

Пресс-служба сети отказывается комментировать планы по открытию. Однако источник altapress.ru сообщает, что первым заработает магазин на Кулагина, 44. Его откроют уже 17 мая.

6 июня откроются супермаркеты на Северо-Западной, 155 и Сергея Семенова, 9. Открытие супермаркета на Георгия Исакова, 260 пока откладывается на неопределенный срок.

Источник уточняет, что магазины должны были открыться в марте-апреле, но сроки переносили. Теперь скорее всего назначены окончательные даты. На некоторых магазинах уже есть вывески, а штат укомплектован.

С открытием этих магазинов в Барнауле будут работать четыре "Ленты" в формате супермаркет и две в формате гипермаркет.

Где еще может открыться "Лента"

Не исключено, что сеть будет добавлять новые торговые точки. Известно как минимум о трех:

"Ленту" давно ждут в районе "Старого базара" в ТЦ "Воскресенье", либо рядом с Барнаульским сереброплавильным заводом. Это место нужно сети, чтобы охватить покупателей из Новоалтайска и с Горы. Если выбор упадет на второй адрес, то для ритейлера будут строить здание. Это сопряжено с конфликтом: памятник архитектуры федерального значения расположен слишком близко к предполагаемому участку.

Бывший барнаульский сереброплавильный завод.
Бывший барнаульский сереброплавильный завод.

В ТЦ "Алтай" может открыться "Лента" формата XXL (максимально большая в линейке сети). Для нее есть площади, которые ранее занимала "Палата". Этот гипермаркет сети "Холидей" покинул молл в начале года.

ТЦ "Алтай".
ТЦ "Алтай".

На улице Попова в конце 2017 года ударными темпами строили здание в фирменных цветах "Ленты". Эксперты отмечали, что при такой скорости магазин могли бы открыть уже в начале 2018 года. Однако сейчас стройка приостановилась. Возможно, это связано с тем, что ритейлер приобрел "Холидей" в ТЦ "БУМ" — как раз по соседству со строительной площадкой.

Попова, 70а.
Попова, 70а.

Что нового можно будет увидеть в "Ленте"

В интервью "Ведомостям" гендиректор "Ленты" Ян Дюннинг рассказывал, что сеть будет прирастать новыми магазинами. При этом он уточняет, что скорее всего они будут меньшей площадью, так как ритейлер стремится быть ближе к покупателю (не дальше 10-15 минут езды от дома), а найти большую площадку в уже застроенных районах тяжело.

Открытие третьей "Ленты" и ТРЦ "Пионер".
Открытие третьей "Ленты" и ТРЦ "Пионер".

Также "Лента" работает над своим ассортиментом и сейчас хочет расширить линейку свежей рыбы. Еще ритейлер инвестирует в новые технологии. Он будет представлять кассы самообслуживания, делать персональные предложения и другие решения.

Дюннинг рассказал, что "Лента" по-прежнему будет предлагать покупателям большой выбор готовых блюд.

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