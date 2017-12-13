В Барнауле строят магазин, похожий на "Ленту"

Прямоугольное здание на ул. Попова, 70а строят из сэндвич-панелей ярко-желтого и синего цветов. На данный момент все стены "зашиты" и строители должны поставить двери.

На паспорте объекта сказано, что застройщик — "Автопаркинг", однако по указанному телефону отвечает приемная "Адалин-Строя". В компании комментировать свое отношение к объекту отказались. Равно как и в пресс-службе "Ленты". Источники altapress.ru уверены, что объект строят именно для этого ритейлера.

Однако разместится ли он там в итоге — не ясно: около месяца назад стало известно о том, что "Лента" выкупила у "Холидея" ряд магазинов. В том числе тот, что расположен в ТЦ "БУМ". Этот торговый центр — практически сосед нового объекта. Горожане сообщают, что "Холидей" там уже закрылся.

Константин Никитев, руководитель агентства недвижимости "Ключ-Риэлт", говорит, что это часть города всегда была интересна предприятиям, который планировали осваивать Барнаул.

Константин Никитеев,

руководитель агентства недвижимости "Ключ-Риэлт":