В Барнауле строят магазин, похожий на "Ленту"

В Барнауле в районе рынка Докучаево строится здание, оформленное в цветовой гамме федеральной сети "Лента". Судя по готовности конструкций, завершить его смогут в первой половине будущего года.
Прямоугольное здание на ул. Попова, 70а строят из сэндвич-панелей ярко-желтого и синего цветов. На данный момент все стены "зашиты" и строители должны поставить двери.
На паспорте объекта сказано, что застройщик — "Автопаркинг", однако по указанному телефону отвечает приемная "Адалин-Строя". В компании комментировать свое отношение к объекту отказались. Равно как и в пресс-службе "Ленты". Источники altapress.ru уверены, что объект строят именно для этого ритейлера.
Однако разместится ли он там в итоге — не ясно: около месяца назад стало известно о том, что "Лента" выкупила у "Холидея" ряд магазинов. В том числе тот, что расположен в ТЦ "БУМ". Этот торговый центр — практически сосед нового объекта. Горожане сообщают, что "Холидей" там уже закрылся.
Константин Никитев, руководитель агентства недвижимости "Ключ-Риэлт", говорит, что это часть города всегда была интересна предприятиям, который планировали осваивать Барнаул.
Константин Никитеев,
руководитель агентства недвижимости "Ключ-Риэлт":
— В числе интересующих локаций всегда называли район Докучаево. До сих пор эта часть города интересна для торговли, так как расположенные здесь торговые центры не самые мощные.
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