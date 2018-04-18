"Уютерра" откроет в Барнауле магазин нового формата

В барнаульском ТРЦ "Весна" откроется магазин товаров для интерьера IV Rooms. Бренд создала "Уютерра" в 2018 году, рассказала altapress.ru Галина Решетова, которая ранее управляла местным магазином федеральной сети.
IV Rooms поделен на четыре "комнаты": гостиную, спальню, кухню и ванную комнату. В них будут продаваться товары для дома и сада, посуда и другие предметы интерьера. Это тот же ассортимент, который ранее продавала "Уютерра", говорит Галина Решетова.
"Уютерра" не афиширует бренд IV Rooms как свой проект. Однако на странице в фейсбуке "Уютерра" продвигает бренд с апреля 2018 года. Там также сказано, что ассортимент похож на "Уютерру", но за счет небольших затрат на аренду товары дешевле на 30-40%.
Ранее "Уютерра" в "Весне" занимала 1 тыс. кв. м. IV Rooms разместится на площади в 120 кв. м.
Что известно про "Уютерру"
В 2004 году "Уютерру" открыла липецкая "ПланетаСтрой". Через 4 года она слилась с новосибирской сетью "ЧудоДом". 80% ассортимента сети был импортным. С 2010 года продажи в отдельных магазинах проседали на 2-3% в год, но в целом сеть была прибыльной, рассказывал ее владелец Александр Селиверстов РБК.
В кризис 2014 года "Уютерра" вошла с кредитами и подняла цены, тогда как другие ритейлеры стремились предлагать более дешевую продукцию. В 2016 году "ПланетаСтрой" начала банкротиться.
В Барнауле "Уютерра" развивалась по франшизе. Ее владельцу удалось увеличить количество магазинов до четырех, но потом он начал закрывать их. Последняя "Уютерра" работала в ТРЦ "Весна". В марте Галина Решетова сообщила, что владелец франшизы решил отказаться от нее. Это связано с тем, что товары в "Уютерре" стали слишком дорогими для барнаульцев.
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