"Уютерра" откроет в Барнауле магазин нового формата

IV Rooms поделен на четыре "комнаты": гостиную, спальню, кухню и ванную комнату. В них будут продаваться товары для дома и сада, посуда и другие предметы интерьера. Это тот же ассортимент, который ранее продавала "Уютерра", говорит Галина Решетова.

"Уютерра" не афиширует бренд IV Rooms как свой проект. Однако на странице в фейсбуке "Уютерра" продвигает бренд с апреля 2018 года. Там также сказано, что ассортимент похож на "Уютерру", но за счет небольших затрат на аренду товары дешевле на 30-40%.

Ранее "Уютерра" в "Весне" занимала 1 тыс. кв. м. IV Rooms разместится на площади в 120 кв. м.

Что известно про "Уютерру"

В 2004 году "Уютерру" открыла липецкая "ПланетаСтрой". Через 4 года она слилась с новосибирской сетью "ЧудоДом". 80% ассортимента сети был импортным. С 2010 года продажи в отдельных магазинах проседали на 2-3% в год, но в целом сеть была прибыльной, рассказывал ее владелец Александр Селиверстов РБК.

В кризис 2014 года "Уютерра" вошла с кредитами и подняла цены, тогда как другие ритейлеры стремились предлагать более дешевую продукцию. В 2016 году "ПланетаСтрой" начала банкротиться.

В Барнауле "Уютерра" развивалась по франшизе. Ее владельцу удалось увеличить количество магазинов до четырех, но потом он начал закрывать их. Последняя "Уютерра" работала в ТРЦ "Весна". В марте Галина Решетова сообщила, что владелец франшизы решил отказаться от нее. Это связано с тем, что товары в "Уютерре" стали слишком дорогими для барнаульцев.