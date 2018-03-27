В барнаульском ТЦ вместо "Палаты" откроется "Лента" XXL

"Лента" решила представить в "Алтае" свой самый большой формат XXL. Магазин займет около 9 тыс. кв. м. Летний сезон арендатор потратит на ремонт помещения "под себя". Магазин должен открыться в 2018 году. Хотя не исключено, что дату перенесут на начало 2019-го.

Источник altapress.ru сообщает, что "Лента" решила разместить в "Алтае" именно гипермаркет. Причины: ТЦ расположен вдали от жилого массива, основной поток покупателей приходит в выходные дни. Наконец, "Алтай" имеет большие площади и просторную парковку.

"Лента" разместится на месте, которое до недавних пор занимала "Палата" — гипермаркет новосибирской сети "Холидей Классик". Планировалось, что в 2017 году ритейлер переедет на другое место в ТЦ, но в начале 2018-го стало известно, что он покидает "Алтай".

Одновременно с этим "Палата" свернулась и в ТРЦ "Арена". Представители "Холидей Классик" сообщали altapress.ru, что оборудование магазинов демонтируют для ремонта помещений, но их закрыли окончательно.

"Алтай" собрался оперативно занять опустевшие помещения рынком фермерских продуктов, но сейчас отказался от этой идеи.

Как ведет себя "Лента" в Барнауле

В конце 2017 года новосибирская сеть "Холидей Классик" продала часть своих магазинов питерской "Ленте". Новый собственник приобрел ряд брендов компании. В Барнауле "Лента" выкупила четыре магазина: на Северо-Западной, 155, в ТЦ "Бум" на улице Георгия Исакова, 260, на Сергея Семенова, 9 и Кулагина, 44.

Сейчас "Лента" ремонтирует помещения и набирает персонал. Даты запуска магазинов пока неизвестны. В Новосибирске супермаркеты на месте "Холидеев" уже заработали.