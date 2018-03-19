Недвижимость

В Барнауле закрывается последний магазин "Уютерра"

Сегодня, 17:30.
Недвижимость

В Барнауле закрывается последний магазин "Уютерра", который находится в ТРЦ "Весна". Об этом altapress.ru рассказала его управляющая Галина Решетова. Владелец отказывается от франшизы и намерен перенаправить свои активы в другой формат торговли.

ТРЦ "Весна".
ТРЦ "Весна". Фото : barneapol.ru.

Магазин товаров для дома "Уютерра" — это сетевой проект компании "ПланетСтрой". По данным сайта компании, сейчас у нее 127 магазинов в 44 регионах страны. В Барнауле "Уютерра" развивалась по франшизе. Ее владельцу удалось увеличить количество магазинов до четырех, но потом он начал закрывать их.

Последняя "Уютерра" работала в ТРЦ "Весна". Накануне владелец франшизы решил отказаться от нее, говорит Галина Решетова. Это связано с тем, что товары, которые представляет бренд, стали слишком дорогими для барнаульцев. Предприниматель намерен остаться в торговле, но пока не готов анонсировать свой новый проект. 

Магазин в "Весне" закроется 31 марта. Это очередная "потеря" торгово-развлекательного центра, который построила московская компания  "Финстрой". В 2015 году из него съехал якорный арендатор "Бахетле". Это произошло после длительной судебной тяжбы с владельцами здания, которые требовали от "продуктовика" погашения задолженности по арендной плате.

На месте "Бахетле" открылся гипермаркет "Магнит", но он проработал около года и также ушел. Молл не смог найти арендатора, хотя вел переговоры с "Холидеем". В итоге открылся рынок сельхозпродукции, но он тоже не "стрельнул", говорят эксперты. По сути, у ТРЦ сейчас нет главного якоря.

Также в "Весне" очевидна ротация арендаторов. Меняется набор магазинов, которые представляют детские товары, изменения происходят на фудкорте.

В этом году рядом с ТРЦ появился небольшой торговый центр "Простор". Его построил предприниматель, который представляет "Семейный БИГС". Это магазин формат эконом и средний минус. Он стал якорным арендатором нового проекта. 

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Смотрите также
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров
© 2001-2018 Издательский дом «Алтапресс»
Пользовательское соглашение | Условия комментирования | Городской справочник | Подать объявление
Категория информационной продукции 18+
Администрирование сайта ООО «Алтапресс-сервис»
Рейтинг@Mail.ru Система Orphus
Предложения застройщиков
"Радужный Спутник" "Радужный Спутник"
ул. Никитина, 107 ул. Никитина, 107
Партизанская, 149 Партизанская, 149
ул. Пролетарская, 148 ул. Пролетарская, 148
Жилой комплекс "Изумрудный"  Жилой комплекс "Изумрудный" 
ул. Молодежная, 111 ул. Молодежная, 111