В Барнауле закрывается последний магазин "Уютерра"

Магазин товаров для дома "Уютерра" — это сетевой проект компании "ПланетСтрой". По данным сайта компании, сейчас у нее 127 магазинов в 44 регионах страны. В Барнауле "Уютерра" развивалась по франшизе. Ее владельцу удалось увеличить количество магазинов до четырех, но потом он начал закрывать их.

Последняя "Уютерра" работала в ТРЦ "Весна". Накануне владелец франшизы решил отказаться от нее, говорит Галина Решетова. Это связано с тем, что товары, которые представляет бренд, стали слишком дорогими для барнаульцев. Предприниматель намерен остаться в торговле, но пока не готов анонсировать свой новый проект.

Магазин в "Весне" закроется 31 марта. Это очередная "потеря" торгово-развлекательного центра, который построила московская компания "Финстрой". В 2015 году из него съехал якорный арендатор "Бахетле". Это произошло после длительной судебной тяжбы с владельцами здания, которые требовали от "продуктовика" погашения задолженности по арендной плате.

На месте "Бахетле" открылся гипермаркет "Магнит", но он проработал около года и также ушел. Молл не смог найти арендатора, хотя вел переговоры с "Холидеем". В итоге открылся рынок сельхозпродукции, но он тоже не "стрельнул", говорят эксперты. По сути, у ТРЦ сейчас нет главного якоря.

Также в "Весне" очевидна ротация арендаторов. Меняется набор магазинов, которые представляют детские товары, изменения происходят на фудкорте.

В этом году рядом с ТРЦ появился небольшой торговый центр "Простор". Его построил предприниматель, который представляет "Семейный БИГС". Это магазин формат эконом и средний минус. Он стал якорным арендатором нового проекта.