"Ашан" перекрасят в бежевый цвет и добавят дорогих продуктов

Французский ритейлер "Ашан" планирует изменить модель магазина и ассортимент продуктов. Торговый зал перекрасят в серо-бежевый цвет и добавят больше дорогих товаров, пишут "Ведомости" со ссылкой на гендиректора "Ашан ритейл Россия" Франсуа Реми.
"Ашан" хочет расширить ассортимент продуктов среднего и премиум-сегмента, оставшись дискаунтером в глазах покупателей. "Даже если это премиальный товар, у нас он должен быть дешевле (чем у конкурентов)", — отметил Франсуа Реми. Также ритейлер намерен увеличить ассортимент на 30-40%, нарастить число продуктов в корзине покупателя, поднять трафик в магазинах.
На изменения "Ашан" идет из-за неутешительных итогов работ в 2017 году. Ритейлер потерял часть покупателей, признал Реми. Гендиректор агентства Infoline Михаил Бурмистров полагает, что из "Ашана" ушел средний класс, потому что им предложили слишком много дешевых товаров.
В новой модели "Ашана" покупатели найдут отдел "Книги" с деревянными стеллажами и детской площадкой, в отделах одежды и обуви товары рассортируют по цвету и стилю. Полки разместят ниже, чтобы клиенты видели весь магазин. Также изменятся тона торговых залов: их из сочетания белого, красного и зеленого перекрасят в серые и бежевые цвета.
Новую модель тестируют в трех магазинах, включая "Ашан" в торговом центре "Авиапарк" в Москве. Бурмистров полагает, что нововведения сработают не сразу: "Имиджевые потери от ставки на самые дешевые и не всегда качественные товары были серьезные".
Включать в свой ассортимент более дорогие продукты намерены и другие ритейлеры. Об этом рассказывал altapress,ru собственник сети "Мария-Ра" Александр Ракшин.
Александр Ракшин,
собственник сети "Мария-Ра":
— Вокруг наших магазинов живут люди с разным достатком. Поэтому будем подстраивать ассортимент под всех и, условно говоря, из шести сортов риса предложим три дешевых, два по средней цене и один дорогой.
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