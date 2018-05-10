"Ашан" перекрасят в бежевый цвет и добавят дорогих продуктов

"Ашан" хочет расширить ассортимент продуктов среднего и премиум-сегмента, оставшись дискаунтером в глазах покупателей. "Даже если это премиальный товар, у нас он должен быть дешевле (чем у конкурентов)", — отметил Франсуа Реми. Также ритейлер намерен увеличить ассортимент на 30-40%, нарастить число продуктов в корзине покупателя, поднять трафик в магазинах.

На изменения "Ашан" идет из-за неутешительных итогов работ в 2017 году. Ритейлер потерял часть покупателей, признал Реми. Гендиректор агентства Infoline Михаил Бурмистров полагает, что из "Ашана" ушел средний класс, потому что им предложили слишком много дешевых товаров.

В новой модели "Ашана" покупатели найдут отдел "Книги" с деревянными стеллажами и детской площадкой, в отделах одежды и обуви товары рассортируют по цвету и стилю. Полки разместят ниже, чтобы клиенты видели весь магазин. Также изменятся тона торговых залов: их из сочетания белого, красного и зеленого перекрасят в серые и бежевые цвета.

Новую модель тестируют в трех магазинах, включая "Ашан" в торговом центре "Авиапарк" в Москве. Бурмистров полагает, что нововведения сработают не сразу: "Имиджевые потери от ставки на самые дешевые и не всегда качественные товары были серьезные".

Включать в свой ассортимент более дорогие продукты намерены и другие ритейлеры. Об этом рассказывал altapress,ru собственник сети "Мария-Ра" Александр Ракшин.

Александр Ракшин,

собственник сети "Мария-Ра":