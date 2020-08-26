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26 августа 18°C
Экономика

Генпрокуратура назвала Алтайский край «лидером незаконного нормотворчества». Это касается власти и бизнеса

Генпрокуратура проанализировала результаты работы по обеспечению законности нормативно-правовой базы контрольно-надзорной деятельности в регионах России.

Прокуратура Алтайского края.
Прокуратура Алтайского края.
altapress.ru

В ведомстве отметили, что в 2020 году многочисленным изменениям подверглась нормативно-правовая база для осуществления регионального и муниципального контроля. Произошло это из-за совершенствования законодательства.

В связи с этим прокуроры усиленно проверяют, как на местах обеспечивают законность этих самых нормативов.

Только за первое полугодие выявили более 12 тыс. незаконных правовых актов, по каждому из которых пришлось реагировать.

Калькулятор. Документы.
Калькулятор. Документы.
СС0

«Анализ работы показал, что лидерами незаконного нормотворчества стали Республика Башкортостан, Алтайский и Краснодарский края, Воронежская, Новосибирская, Оренбургская, Ростовская и Тамбовская области», — рассказали в ведомстве.

Нарушения касаются законности нормативно-правовых взаимоотношений власти и бизнеса.

Типичными недостатками стали: установление дополнительных оснований проведения для контрольно-надзорных мероприятий, увеличение сроков их проведения, незаконные требования к организации проверок и их исключению, отсутствие положений о проведении профилактических мероприятий и не только.

Ранее стало известно, как алтайские предприятия получают господдержку и оживают в период пандемии.

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