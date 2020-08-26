Генпрокуратура назвала Алтайский край «лидером незаконного нормотворчества». Это касается власти и бизнеса

Генпрокуратура проанализировала результаты работы по обеспечению законности нормативно-правовой базы контрольно-надзорной деятельности в регионах России.

В ведомстве отметили, что в 2020 году многочисленным изменениям подверглась нормативно-правовая база для осуществления регионального и муниципального контроля. Произошло это из-за совершенствования законодательства.

В связи с этим прокуроры усиленно проверяют, как на местах обеспечивают законность этих самых нормативов.

Только за первое полугодие выявили более 12 тыс. незаконных правовых актов, по каждому из которых пришлось реагировать.

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«Анализ работы показал, что лидерами незаконного нормотворчества стали Республика Башкортостан, Алтайский и Краснодарский края, Воронежская, Новосибирская, Оренбургская, Ростовская и Тамбовская области», — рассказали в ведомстве.

Нарушения касаются законности нормативно-правовых взаимоотношений власти и бизнеса.

Типичными недостатками стали: установление дополнительных оснований проведения для контрольно-надзорных мероприятий, увеличение сроков их проведения, незаконные требования к организации проверок и их исключению, отсутствие положений о проведении профилактических мероприятий и не только.

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