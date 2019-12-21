Гигант ритейла «Мария-Ра» добилась начала банкротства в барнаульском ТСЖ

По заявлению одной из крупнейших торговых сетей страны «Мария-Ра» арбитражный суд ввел в барнаульском ТСЖ «Ленина, 26» первую стадию банкротства — наблюдение.

Почему ТСЖ должно магазину

«Мария-Ра» выкупила помещение в этом доме еще в 1999 году. В последние годы отношения между ней и созданным здесь ТСЖ и его членами складываются весьма напряженно.

Товарищество предъявляет компании (да и другим коммерческим собственникам помещений) различные денежные и денежные требования: платить за кондиционер на стене, восстановить окна, убрать разгрузочную. И большую часть требований компании много лет приходилось выплачивать или делать.

Но, видимо, последней каплей было то, что ТСЖ огородило территорию металлическим забором, из-за чего машины «Марии-Ра», подвозившие в магазин продукцию, вынуждены были испытывать проблемы. Пока забор не снесли.

В 2017 году по решению суда «Мария-Ра» выплатила товариществу 1,9 млн рублей. Но затем случилось непредвиденное.

В кассационной инстанции компания «Мария-Ра» это решение отменила. Дело направили на новое рассмотрение в арбитраж края, и в конце концов судьи пришли к выводу: «Мария-Ра» должна товариществу выплатить всего лишь 85 тыс. рублей.

Проспект Ленина , 26. Анна Зайкова.

Тогда компания потребовала от товарищества вернуть все, что переплатила — около 1,8 млн рублей. ТСЖ этого не сделало. «Мария-Ра» подала на его банкротство.

12 декабря суд счел ее заявление обоснованным и ввел процедуру наблюдения — первую стадию банкротства. Временным управляющим суд назначил Константина Ворсина.

Чем банкротство грозит товариществу?

Если ТСЖ захочет заключить с ритейлером-гигантом мировое соглашение (а это возможно на любой стадии банкротства), членам товарищества, вероятно, придется собрать дополнительные средства.

Если на мировую они не пойдут, будет введено конкурсное производство. Нынешний председатель ТСЖ будет отстранен от управления, но имущество членов товарищества не пострадает — продать можно будет только то, что у ТСЖ на балансе.