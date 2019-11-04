Гигант сибирского ритейла фирма «Мария-Ра» хочет обанкротить барнаульское ТСЖ

Одна из крупнейших торговых сетей страны «Мария-Ра» подала заявление в суд о признании банкротом барнаульского ТСЖ «Ленина, 26», информация об этом содержится в картотеке арбитражного суда. Заявление принято судом, его обоснованность проверят уже 7 ноября.

ТСЖ против коммерсантов

По данным базы службы судебных приставов, ТСЖ «Ленина, 26» имеет несколько небольших долгов — от 256 рублей до 64 тыс., и один крупный: около 1,8 млн рублей.

Но, возможно, задолженность здесь не единственная причина подачи заявления о банкротстве товарищества. ТСЖ несколько лет ведет сражения с «Марией-Ра».

Помещение в этом доме ритейлер выкупил у города еще 20 лет назад — в 1999 году. Однако добрососедские отношения в доме в последние годы не складываются. ТСЖ предъявляет коммерсантам, владеющим помещениями в этом доме, одно требование за другим.

Платите за аренду фасада

Товарищество ведет или вело только в арбитражном суде около десятка судов. От «Марии-Ра» оно требовал платить за аренду фасада (вывеску) и участка, на котором магазин организовал разгрузочную. В мае 2017 года суд решил: «Мария-Ра» выплатит товариществу почти 2 млн рублей.

Еще в ходе одного разбирательства ТСЖ добилось того, что суд обязал «Марию-Ра» демонтировать эту разгрузочную.

Кроме того, ТСЖ требовало убрать с фасада кондиционеры «Марии-Ра». И заплатить за то, что компания использовала фасад (то есть за аренду). Но этот суд товарищество проиграло.

В дальнейшем товарищество огородило все въезды во двор решетчатым забором. 30 марта 2019 года судиться пошла уже «Мария-Ра». Ритейлер потребовал снести забор.

Но суд выиграло ТСЖ. При этом на начало ноября большая часть забора, установленного товариществом, уже отсутствовала, проезды во внутренний двор дома были открыты.