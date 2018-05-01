Барнаульское ТСЖ вышло на тропу войны с магазином "Мария-Ра"

В магазин "Мария-Ра" на первом этаже жилого дома на проспекте Ленина, 26/ул. Анатолия, 68 ведет небольшая лестница. Производственно-коммерческая фирма "Мария-Ра" купила у города это помещение еще в 1999 году.

Но добрососедские отношения с собственниками жилых помещений дома в последние годы у нее явно не складываются. ТСЖ "Ленина, 26" судится с компанией с 2013 года, требуя демонтировать все лишнее - от кондиционеров до вывески. И выплатить крупные суммы. И во многом преуспело.

Внутренний двор этого дома сегодня полностью огорожен крепкими металлическими воротами-решетками. Похоже, грузовые автомобили фирмы во двор проезжают с трудностями. Если вообще проезжают.

И вот 30 марта в арбитраж поступил иск ПКФ "Мария-Ра" к ТСЖ "Ленина, 26". Действия товарищества по установке металлических автоматических ворот и калиток со стороны проспекта Ленина и ул. Интернациональной фирма требует признать незаконными. Фирма требует обязать товарищество демонтировать ворота и калитки.

Настаивало на демонтаже

По этому делу предварительное заседание суда назначено на 14 мая. Между тем, это разбирательство — слабый отголосок предыдущего судебного процесса, который для работы магазина имеет куда большее значение.

Еще в конце 2016 года это же товарищество потребовало от фирмы "Мария-Ра" восстановить первоначальное состояние дома. Чтобы магазин заработал, фирма действительно там кое-что изменила: на месте окна пробила вход в магазин со стороны пр. Ленина. Соорудила вывеску и лестницу в пять ступенек с перилами.

Но товарищество настаивало на демонтаже этой лестницы и всего входного узла, восстановлении оконного проема и керамической отделки. Маловероятно, что после исполнения решения суда в магазин могли бы заходить покупатели.

Аргументы ТСЖ

Пристройка (так в ТСЖ называли входной узел) является самовольной. Внешний вид здания изменили без согласия собственников. Бе их согласия "Мария-Ра" использует и общедомовое имущество - участок и фасад дома. Если же этот пристрой признать временным сооружением, то и тут плохо: он нарушает правила благоустройства - торговые помещения на дворовой территории размещать запрещено.

Аргументы "Марии-Ра"

Но представитель "Марии-Ра" говорил, что права и законные интересы граждан не нарушаются. Что конструктивные особенности здания (строительные конструкции, воспринимающие эксплуатационные нагрузки и воздействия обеспечивают пространственную устойчивость здания) не изменяются. Угроза жизни и здоровью жильцов дома не создается.

Постановил восстановить

В марте 2017 гола суд все требования товарищества удовлетворил, снести лестницу и восстановить все в прежнее состояние "Мария-Ра" должна была в течение месяца. Фирма, как полагается, пошла в другие инстанции. Но проиграла товариществу и апелляцию, и кассацию и должна это решение суда исполнить.

Однако оно не исполнено — фотографии сделаны 26 апреля.

И товарищество потребовало от "Марии-Ра" неустойку за неисполнение судебных решений. На первый период 100 тыс. рублей. А в случае дальнейшего неисполнения с октября 2017 года по октябрь 2018-го по 150 тыс. рублей. С ноября 2018 года вообще по 500 тыс. рублей в месяц.

Суд аппетиты ТСЖ несколько урезал: начиная с 14 марта 2017 года неустойка составила 50 тыс. рублей за каждый полный месяц неисполнения. С 1 сентября 2017 года и до его фактического исполнения по 250 тыс. рублей - и тоже за каждый полный месяц.

"Мария-Ра" пытается оспорить и это решение, сейчас ее жалобу рассматривает кассация.

Плюс 2 млн

Но и это еще не все. В мае 2017 года суд постановил "Марию-Ра" выплатить товариществу почти 2 млн рублей за аренду фасада (вывеску) и участка, на котором магазин организовал разгрузочную. Суды двух инстанцию пошли навстречу товариществу. И вот по каким основаниям.

В 2013 году на внеочередном собрании ТСЖ установило плату за аренду: 1 тыс. рублей за квадрат фасада и 400 рублей — за квадрат земли. В "Марии-Ра" утверждали, что ставка эта намного превышает среднерыночную (около 100 рублей за квадрат фасада и 5-12 рублей придомовой территории).

Кроме того, "Мария-Ра" и сама собственник помещения и имеет право на использование части фасада и участка. И представитель сети сомневался, что на внеочередном собрании ТСЖ такое решение было принято - подлинные документы суды не изучили.

Но окружной арбитраж направил дело на новое рассмотрение и сейчас его вновь изучает арбитраж Алтайского края.

Споры продолжаются

Кстати, эту самую разгрузочную еще один суд обязал "Марию-Ра" демонтировать, что, собственно, она уже и сделала.

В целом же в арбитражном суде ведется около двух десятков судебных споров, в котором пересекаются интересы ТСЖ и "Марии-Ра". В одном из них товарищество даже требовало убрать с фасада кондиционеры и заплатить за то, что они использовали фасад (по сути, за аренду), исходя из 500 рублей в месяц за каждый. Но этот суд товарищество все же проиграло.